Помер художник та директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд

На 60-му році життя помер український художник та керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. Відомо, що останнім часом він хворів.

Трагічну звістку спершу повідомив співробітник музею Кирило Ліпатов. Згодом він видалив свій допис.

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Згодом інформацію про смерть художника підтвердили і близькі друзі Ройтбурда, і безпосередньо в музеї.

Причина смерті Олександра Ройтбурда

Відомо, що художник помер через хворобу, з якою він боровся тривалий час. В останньому своєму інтерв'ю діяч культури розповідав, що він погано спить і ходить. На фото було помітно, що він сильно схуд і змінився зовні. Тоді Ройтбурд погодився лише на 2 знімки.

Додамо, що у коментарі журналістам митець зізнається, що його самопочуття погіршилося, зокрема, і через війну з місцевою владою.

ЗМІ припускають, що причиною смерті Олександра Ройтбурда могла стати онкологія. Близькі художника відмовилися про це говорити.



Помер очільник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд / Фото The Babel

Що відомо про художника

Джерело: "Вікіпедія"

Ройтбурд народився у 1961 році в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту.

Талант відомого українського художника визнали навіть за кордоном. Його роботи є в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

Наприкінці 2017 року він виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри спротив депутатів облради, 19 березня 2018 голова Одеської ОДА Максим Степанов підписав із ним контракт на 5 років.

Словесні атаки та звільнення Ройтбурда

Митця одразу ж звинуватили у тому, що він "порнограф", нібито малює картини фекаліями та ненавидить Одесу. Депутати обласної ради відмовлялися затверджувати Ройтбурда на посаді, і тільки після втручання глави ОДА він зайняв директорський кабінет.

4 вересня 2019 року Одеська обласна рада звільнила художника з посади директора музею. А уже 7 вересня в Одесі городяни пікетували будівлю облдержадміністрації з вимогою повернути Ройтбурда на посаду.

Міністерство культури теж вважало, що Ройтбурда звільнили безпідставно.

10 лютого 2020 року Приморський районний суд Одеси скасував рішення облради про звільнення художника, і Ройтбурд залишився директором музею. Але згодом апеляційний суд скасував це рішення. 18 грудня 2020 року Одеська облрада таки поновила Ройтбурда на посаді керівника музею.