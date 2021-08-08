Знаменитий український художник: що відомо про Олександра Ройтбурда

НА 59 році життя 8 серпня відійшов у вічність український художник і директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд. Протягом тривалого часу він боровся з хворобою, яка, ймовірно, й стала причиною смерті.

Його ім'я пов'язане з низкою скандалів, зокрема і політичних. Все, що відомо про Олександра Ройтбурда, – читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте також Помер художник та директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд

Біографія Олександра Ройтбурда

Олександр Ройтбурд народився в Одесі у 1961 році. У 1983 закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту.

З ранніх літ він захоплювався живописом і часто не втрачав нагоди пожартувати з цього приводу.

Я зайнявся мистецтвом, щоб не ходити кожного дня на роботу,

– говорив художник.

Ройтбурду пощастило з учителями:

Перші уроки малювання давав легендарний художник Олег Соколов;

Викладачем в інституті був останній з "бойчукістів" Микола Павлюк;

Пізніше відбулося знайомство з одеським художником Юрієм Єгоровим.

Успіх Ройтбурда у мистецтві

До Олександра Ройтбурда успіх у мистецтві прийшов одразу. У 26 років він був однією зі зірок на Республіканській молодіжній виставці 1987 року в Києві

У 1990-х роках, митець став організатором виставок сучасного мистецтва та перетворив Одесу на кілька років у найбільш живий художній центр України.

У 1994 році художник був одним із засновників та активним діячем організації "Нове мистецтво" в Одесі.

У 1997 – 1999 роках – головою наглядової ради одеського Центра сучасного мистецтва Сороса. Працював директором галереї Марата Гельмана у Києві.

Третьяковську галерею у Москві;

Російський музей у Петербурзі;

Музей сучасного мистецтва МоМА у Нью-Йорку;

Художній музей університету Дьюк в Дерхемі (США);

Одеський художній музей;

PinchukArtCentre у Києві;

Приватні колекції.

Сьогодні твори Олександра Ройтбурда прикрашають:

Цікаво, що У 2009 році його картина з серії "Прощавай, Караваджо!" була куплена на лондонському аукціоні Phillips de Pury & Co за рекордну на той час для українського живопису суму – 97 тисяч доларів.

Посада директора музею

У 2017 році Ройтбурд здобув перемогу в конкурсі на посаду директора Одеського художнього музею.

Депутати облради відмовилися підтримати його кандидатуру.

Однак 19 березня 2018 року глава Одеської ОДА Максим Степанов підписав контракт з митцем на 5 років.

Епопея зі звільненням з посади

У вересні 2019 року Одеська обласна рада звільнила Олександра Ройтбурда з посади директора музею, попри всі досягнення музею при ньому.

Звільнення викликало резонанс у суспільстві – понад тисяча жителів Одеси вийшла на мітинги, щоб висловити свою підтримку художнику.

Культурний Майдан сучасної України,

– назвав тоді події митець.

Тодішній керівник ОДА Світлана Шаталова розпорядження про відставку Ройтбурда підписувати відмовилася.

У Мінкульті заявили, що для звільнення немає підстав. Потім слідували судові розгляди. Митця то звільняли, то відновлювали на посаді.

Крапку поставив Верховний Суд, визнавши художника законним директором, це рішення не можна було оскаржити.

Ройтбурд у політиці

У жовтні 2020 року Олександра Ройтбурда обрали депутатом Одеської обласної ради від партії "ЄС".

Він був учасником Євромайдану. Однак при цьому виступав проти політики української влади спрямованої на підтримку української мови.

ЗМІ припускають, що причиною смерті Олександра Ройтбурда могла стати онкологія. Близькі художника відмовилися про це говорити.

Олександр Ройтбурд / Фото "Вікіпедія"