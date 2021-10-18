Хлопець сидів у кафе з приятелями. Коли підліток розмовляв по телефону, він раптово втратив свідомість. Трапилося це ввечері 17 жовтня.

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Нічого не їв і не пив

За словами очевидців, підліток сидів з приятелями за столом. Згодом він почав розмовляти по телефону і просто втратив свідомість. Загиблий нічого не їв і не пив.

Кажуть, що в нього були проблеми з тиском і щитоподібною залозою. За даними телеграму "Х**вая Одесса", перед втратою свідомості хлопець тремтів і мав рясне слиновиділення. Згодом у нього зник пульс і підліткові почали робити непрямий масаж серця.

У швидкій 8 хвилин не брали слухавку

До приїзду швидкої потерпілому намагалися допомогти співробітники кафе і його приятелі. Медики приїхали через 17 хвилин, але не змогли врятувати хлопця. Один із очевидців знову викликав медиків, але йому це далося нелегко. Адже 8 хвилин на дзвінки ніхто не відповідав.

На жаль, всі зусилля виявилися марними і підліток помер.