Помер ветеран АТО, який кілька років тому отримав важке поранення на Донбасі

На Прикарпатті 26 квітня помер ветеран АТО Іван Ковальовський. Кілька років тому український воїн на Донбасі отримав важке поранення, підірвавшись на вибуховому пристрої.

Наразі невідомо, чому саме помер український військовий з Прикарпаття та чи відбулося це на фронті.

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Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника АТО уродженця села Колінки – Ковальовського Івана ("Африки"), який загинув 26 квітня,

– йдеться у повідомленні.

Однак інформації від штабу ООС про загиблого на фронті 26 квітня не було. Водночас відомо, що боєць 5-ї роти 17-ї танкової бригади Ковальовський ще у 2015 році під час патрулювання у районі Станиці Луганської підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Воїн тоді отримав важке поранення. Після операції у лікарні Щастя його стан тривалий час залишався стабільно важким. Згодом його з травмами передпліччя й внутрішніх органів перевели до Дніпропетровського госпіталю.

Редакція намагається уточнити інформацію про смерть бійця в Городенківської міської ради, бригади, де чоловік служив, а також голови ГО "Об'єднання ветеранів АТО Городенківського району".

24 канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблого українського захисника.

Попри всі домовленості про перемир'я, російські окупанти систематично гатять у сторону українських позицій. Від початку 2021 року кулі ворога забрали життя вже 37 українських воїнів.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу