Помер ветеран АТО, який кілька років тому отримав важке поранення на Донбасі

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На Прикарпатті 26 квітня помер ветеран АТО Іван Ковальовський. Кілька років тому український воїн на Донбасі отримав важке поранення, підірвавшись на вибуховому пристрої.

Джерело:

фейсбук Городенківської міської ради

Наразі невідомо, чому саме помер український військовий з Прикарпаття та чи відбулося це на фронті.

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Городенківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті учасника АТО уродженця села Колінки – Ковальовського Івана ("Африки"), який загинув 26 квітня,
– йдеться у повідомленні.

Однак інформації від штабу ООС про загиблого на фронті 26 квітня не було. Водночас відомо, що боєць 5-ї роти 17-ї танкової бригади Ковальовський ще у 2015 році під час патрулювання у районі Станиці Луганської підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Воїн тоді отримав важке поранення. Після операції у лікарні Щастя його стан тривалий час залишався стабільно важким. Згодом його з травмами передпліччя й внутрішніх органів перевели до Дніпропетровського госпіталю.

Редакція намагається уточнити інформацію про смерть бійця в Городенківської міської ради, бригади, де чоловік служив, а також голови ГО "Об'єднання ветеранів АТО Городенківського району".

24 канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблого українського захисника.

Важливо! Попри всі домовленості про перемир'я, російські окупанти систематично гатять у сторону українських позицій. Від початку 2021 року кулі ворога  забрали життя вже 37 українських воїнів.


Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу