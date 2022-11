Про смерть легенди повідомив бас-гітарист музичного колективу Пітер Егнью. Наразі причину смерті не назвали. Однак, 9 років вокаліст боровся з хворобою легень.

Ден помер сьогодні о 12.40. Це найсумніше оголошення, яке мені колись доводилося робити,

– написав Егнью на сторінці Nazareth.

У серпні 2013 року Маккаферті, який відіграв у групі 45 років, пішов із неї через хворобу легень. Ймовірно, вона стала причиною смерті.

Що відомо про Nazareth

Легенди рок-музики, у доробку яких 24 студійних альбоми з піснями, що стали кращими зразками музичного фонду старого доброго року 70-80-х років. По всьому світі вони продали понад 30 мільйонів своїх альбомів, найуспішніші з яких Razamanaz (1973), Loud'n'Proud (1973), Rampant (1974), Hair Of The Dog (1975) і Close Enough For Rock'n'Roll (1976).

Їх перший успіх і подальша відомість, яка не згасає дотепер, розквітли ще в середині 70-х у світовому турне разом з іншими легендарними монстрами року Deep Purple, у яких бенд виступав на розігріві. А подальші колаборації та дружба колективів тільки піддали жару популярності й так гарячому рок-гурту.

Популярність і впізнаваність Nazareth принесла пісня Love Hurts, виконана Маккаферті в 1975 році в записі альбому Hair Of The Dog. Балада стала платиновим синглом в Канаді, золотим – в США, а також саундтреком до багатьох фільмів.

Легендарна Love hurts у виконанні Маккаферті: дивитись відео