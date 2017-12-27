Помер актор Елфі Кертіс із фільму "Зоряні війни"
01:15, сьогодні 459 Читать новость на русском
На 87-му році життя помер актор Елфі Кертіс, який зіграв доктора Корнеліуса Евазана у 4 епізоді "Зоряних воєн".
Про це пише The Hollywood Reporter.
Причин смерті наразі не розголошують.
У фільмі "Зоряні війни" персонаж Кертіса з понівеченим обличчям з’являється у сцені у забігайлівці міста Мос-Ейслі на Татуїні. Він вихвалявся перед Люком Скайуокером, що засуджений до страти у 12 зоряних системах.
Читайте також: Кого втратив світ у 2017 році: всесвітньо відомі науковці, зірки та політики
Кертіс також знімався у фільмах "Людина-слон", "Чисто англійське вбивство", серіалі "Втрачені імперії"(1986).
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі