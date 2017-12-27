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Помер актор Елфі Кертіс із фільму "Зоряні війни"

01:15, сьогодні 459 Читать новость на русском
Елфі Кертіс у ролі доктора Корнеліуса Евазана
Елфі Кертіс у ролі доктора Корнеліуса Евазана / Кадр з відео

На 87-му році життя помер актор Елфі Кертіс, який зіграв доктора Корнеліуса Евазана у 4 епізоді "Зоряних воєн".

Про це пише The Hollywood Reporter.

Причин смерті наразі не розголошують.

У фільмі "Зоряні війни" персонаж Кертіса з понівеченим обличчям з’являється у сцені у забігайлівці міста Мос-Ейслі на Татуїні. Він вихвалявся перед Люком Скайуокером, що засуджений до страти у 12 зоряних системах.

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Кертіс також знімався у фільмах "Людина-слон", "Чисто англійське вбивство", серіалі "Втрачені імперії"(1986).

Теги: LifeStyle Втрати
Джерело: 24 Канал
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