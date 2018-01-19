Помер актор культового серіалу "Доктор Хто"

Помер Пітер Уінгард – актор, який грав у серіалі "Доктор Хто" деспота Тиманова. Британський актор пішов з життя на 91-му році.

Про смерть Пітера Уінгарда повідомив його агент, передає The Guardian.

"Він помер у лікарні Челсі і Вестмінстер, і, навіть, там він говорив, що не слід застібати верхній гудзик на сорочці", – сказав агент зірки.

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Смерть настала ще 15 січня. Актор народився у французькому місті Марсель. Матір Пітера Мати була француженка, а батько – британський дипломат.

В кіно чоловік зіграв 62 ролі, зокрема, прославився за роль Джейсона Кінга в телесеріалі "Department S" і його спін-оффі "Джейсон Кінг". Також Пітер Уінгард зіграв ролі у фільмах "Флеш Гордон", "Олександр Великий", драмі Джека Клейтона "Невинні" та інших.