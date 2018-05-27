Помер Алан Бін – американський астронавт, який побував на Місяці

Американський астронавт Алан Бін помер 26 травня в лікарні у віці 86 років. Астронавт був четвертою людиною, яка ступила на поверхню Місяця.

Про це мовиться у повідомленні на сайті NASA.

Згідно з повідомленням, близько двох тижнів тому у Біна почалися проблеми із самопочуттям. Тоді астронавт перебував у лікарні Індіани. Згодом Біна відвезли до лікарні у Х'юстоні (штат Техас), де він помер в оточенні рідних і близьких.

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"Алан був найсильнішою і найдобрішою людиною з тих, кого я зустрічала. Він був любов'ю всього мого життя, мені жахливе його не вистачатиме", – сказала дружини Біна Леслі.

Алан Бін був відібраний до загону астронавтів у 1963 році. У 1969 році в межах космічного проекту він ступив на поверхню Місяця, перебуваючи у складі екіпажу корабля "Аполлон-12".

Бін протоколював 1 672 години в космосі, включаючи більше 10 годин у космосі на Місяці і на навколоземній орбіті. Він облетів 27 типів літаків і накопичив більше 7 145 годин польотного часу, з них 4 890 годин – на літаках,

– зазначили в NASA.

Додамо, що Бін встановив 11 рекордів у галузі космонавтики та повітроплавання, а також не одноразово був удостоєний міжнародних премій і нагород.

Бін вирішив піти у відставку через 18 років після початку кар'єри астронавта.

Дивіться відео про Алана Біна: