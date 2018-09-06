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Помер американський актор Берт Рейнолдс

1138 Читать новость на русском
Берт Рейнолдс
Берт Рейнолдс / Фото з відкритих джерел

Американський актор Берт Рейнолдс помер у четвер у віці 82 років. У кінці 1970-х років був однією з найбільш успішних і високооплачуваних зірок Голлівуду.

Про це повідомило видання TMZ з посиланням на агента актора Еріка Крітцера.

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Зазначається, що актор помер в лікарні штату Флорида. Причиною смерті став серцевий напад.

У чоловіка були проблеми з серцем протягом багатьох років. У лютому 2010 року він переніс операцію.

Рейнолдс знімався у ролі в кінострічках "Смокі і бандит" (Smokey and the Bandit, 1977), "Ночі в стилі бугі" (Boogie Nights, 1997) і "Стриптиз" (Striptease, 1996).

Теги: Голлівуд LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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