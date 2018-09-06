Помер американський актор Берт Рейнолдс
Американський актор Берт Рейнолдс помер у четвер у віці 82 років. У кінці 1970-х років був однією з найбільш успішних і високооплачуваних зірок Голлівуду.
Про це повідомило видання TMZ з посиланням на агента актора Еріка Крітцера.
Читайте також: Звинувачена у домаганні Азія Ардженто заявила, що це її зґвалтував неповнолітній
Зазначається, що актор помер в лікарні штату Флорида. Причиною смерті став серцевий напад.
У чоловіка були проблеми з серцем протягом багатьох років. У лютому 2010 року він переніс операцію.
Рейнолдс знімався у ролі в кінострічках "Смокі і бандит" (Smokey and the Bandit, 1977), "Ночі в стилі бугі" (Boogie Nights, 1997) і "Стриптиз" (Striptease, 1996).
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Дві партії в Сенаті США погодили посилення санкцій проти Росії, які не зможе відмінити Трамп13 червня 2017 , 09:07
Озброєний чоловік увірвався в готель у Франції19 липня 2016 , 17:12
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00