Помер американський сенатор Джон Маккейн

Американський сенатор-республіканець, найбільший критик чинного президента Трампа та друг України Джон Маккейн помер у віці 81 року.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Сенатор Джон Маккейн у віці 81 року помер в 4:28 вечора 25 серпня 2018 року на своєму ранчо поблизу Седони у штаті Аризона,

– йдеться у заяві, поширеній його офісом.

У 2017 у Маккейна діагностували рак мозку, напередодні сім'я повідомила про припинення лікування важкої недуги.

Зазначається, що поряд із ним перебували його дружина та родичі.

"На момент смерті він вірно прослужив США 60 років", – підкреслено у заяві.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 серпня 2018 р.

Джон Маккейн був сенатором шість разів, а у 2008 його висували кандидатом у президенти від Республіканської партії.

Маккейн був пілотом під час війни у В'єтнамі, провів у полоні понад п'ять років і каліцтва від тортур, яких він зазнав там, залишилися з ним на все життя.

У США він був одним із найжорстокіших критиків Трампа. Так, під час виборчої кампанії у 2015 році Маккейн заявив, що Трамп "розбурхав божевільних" своїми заявами щодо мігрантів.

Американського сенатора можна назвати спражнім другом України. Після агресії Росії щодо України Маккейн відкрито і наполегливо виступав за надання Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових комплексів "Джевелін", які Київ врешті отримав.

Під час Революції Гідності у 2013 році Маккейн побував на Майдані.

29 серпня Маккейну мало виповнитися 82 роки.