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      Помер Андрій Пушкар: біографія українського чемпіона світу з армреслінгу

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      Помер Андрій Пушкар: біографія
      Помер Андрій Пушкар: біографія / facebook.com/officialpushkar

      У середу, 14 листопада, близько 15 години, на трасі "Київ – Чоп" у Рівненській області відбулася автомобільна аварія. За даними ЗМІ, загинув кількаразовий чемпіон світу та Європи з армрестлінгу Андрій Пушкар.

      Біографія Андрія Пушкаря

      Ранні роки

      Андрій Пушкар народився 6 серпня 1985 року в місті Кременець Тернопільської області. Є випускником Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка.

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      В 11 років, переглянувши фільм "Командо" із Арнольдом Шварценеггером, вирішив, що стане спортсменом.

      Перші кроки у спорті

      Перші змагання, в яких узяв участь – "Козацькі забави" в Кременці, тоді підняв колоду 52 рази, з вагою 70 кг. Першим видом спорту Андрія був пауерліфтинг, який зміцнила м'язи майбутнього чемпіона і розвинули непогану базу для майбутнього армрестлерів.

      Армрестлінгом Андрій почав займатися з дитинства, так як вони з батьком (найсильнішим рукоборцем в місті) постійно боролися і він ніколи не міг його перемогти. Це протистояння виростило з Пушкаря молодшого чемпіона світу, адже перемігши свого батька на змаганнях у віці 14 років і вазі 70 кілограм, проти 105 кілограмового батька, Андрій почав виступати на евпропейских турнірах по армфайту, а в 18 років став чемпіоном світу.


      Андрій Пушкар зі ще одним загиблим Олегом Жохом

      Найбільші здобутки

      Виступав у суперважкій ваговій категорії. У 2003 році виграв першу медаль чемпіонату світу, а у 2006-му, у віці 21 року став заслуженим майстром спорту. На чемпіонаті світу-2012 Андрій виграв дві золоті нагороди.

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      Всього Андрій Пушкар 15 разів був чемпіоном світу, 16 разів — чемпіоном Європи, 7 разів вигравав кубок світу серед професіоналів. В Україні завоював близько 200 медалей з різних турнірів, а з усього світу — з понад 30 країн.

      Дивіться нарізку найяскравіших моментів кар'єри Андрія Пушкаря

      Лауреат номінації "Разом з олімпійцями" конкурсу "Герої спортивного року Тернопільщини – 2015". Також нагороджений відзнакою Президента України – ювілейна медаль "25 років незалежності України".

      Життя Андрія Пушкаря

      Тренувався Андрій Пушкар за власно розробленою методикою 3 рази в тиждень, кожне тренування тривало 1,5-2 години.

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      Крім власних тренувань Андрій сам займався тренерською діяльністю - тренував дітей у власному тренажерному залі, який розташовується на 1 поверсі його будинку, а так само був тренером в центрі фізичної культури Тернопільського університету і президентом Тернопільської федерації з армспорту.

      Мав дружину Світлану, яку вважав світлом у своєму житті.


      Андрій Пушкар з дружиною Світланою

      Андрій Пушкар не дожив два дні до важливого матчу проти принципового суперника, уродженця Кривого Рогу, а нині москвича Дениса Ципленкова у рамках Кубку світу серед професіоналів "Злотий Тур".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Втрати Аварії та ДТП Спорт
      Джерело: 24 канал
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