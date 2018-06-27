Помер батько Майкла Джексона – Джо Джексон

Батько легендарного поп-виконавця Майкла Джексона, Джо Джексон, помер 27 червня. Чоловік помер на 90-му році життя внаслідок прогресуючої хвороби.

Про це повідомляють на The Guardian з посиланням на близькі джерела сім’ї.

Як зазначають у виданні, Джо Джексон помер о 3:30 ранку в середу, 27 червня, у Лос-Анджелесі. Поруч з ним перебувала його сім’я, включаючи дружину Кетрін та його онуків.

Читайте також: Джо Джексон підтвердив чутки про свій смертельний діагноз

Днями 89-річний чоловік підтвердив інформацію, що у нього був діагностований рак четвертої стадії. Декілька днів тому його госпіталізували. Джексон також страждав від слабоумства і сліпоти після перенесеного інсульту 2015 року.



Покійні Майкл і Джо Джексони

Внук покійного Джо Джексона, Тай Джексон, підтвердив інформацію про смерть дідуся. "Дякуємо, "Ebony Magazine". Ми бачимо любов і підтримку та цінуємо це", – йдеться в Twitter-дописі Тая.

Thank you @EBONYMag . We see the love and support and appreciate it. https://t.co/cFs6vPimLd — Taj Jackson (@tajjackson3) 27 червня 2018 р.

Хто такий Джо Джексон? Американський музичний менеджер, найбільш відомий як патріарх музичної родини Джексонів, і, зокрема, батько співака Майкла Джексона і співачки Дженет Джексон.