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Помер батько одного із перших загиблих під час Євромайдану Михайла Жизневського

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Михайло Жизневський-старший
Михайло Жизневський-старший / "Радіо Свобода"

8 квітня у Білорусі помер батько Героя Небесної Сотні Михайла Жизневського, який одним із перших загинув під час Революції Гідності у 2014 році у Києві. Михайлу Петровичу було 72 роки.

Про це розповіла його дружина Ніна Жізневська, передає "Радіо Свобода".

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"Сталося це на початку 16:00 години. Він скаржився на серцевий біль і кров'яний тиск. У нього теж сильно боліли суглоби", – зазначила жінка.

Прощання з Михайлом Жизневським-старшим відбудеться у Гомелі.

Зауважимо, що цього року подружжя повинно було виїхати на лікування до одного з українських санаторіїв, місця в яких надавали за розпорядженням Президента України.

Крім того, український Кабмін призначив довічну стипендію батькам Михайла Жизневського, яку вони персонально отримували.

Додамо, що до недавнього часу Михайло Петрович, будучи на пенсії, працював ще слюсарем в міському фізкультурно-оздоровчому комбінаті. Також чоловік завжди вважав, що його син Михайло загинув за свободу не тільки України, а й Білорусі.

Нагадаємо, наприкінці лютого Генеральна прокуратура України встановила підрозділ міліції, працівники якого могли бути причетними до вбивства перших активістів Майдану Сергія Нігояна та Михайла Жизневського.

Теги: Новини України Євромайдан Втрати Новини Білорусі Небесна Сотня
Джерело: 24 Канал
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