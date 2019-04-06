Помер батько полоненого РФ на Азові українського моряка Андрія Драча

У ніч на п’ятницю, 5 квітня, в Іллінецькому районі Вінницької області помер Леонід Драч – батько військовополоненого моряка Андрія, якого незаконно утримують в Росії після захоплення в Керченській протоці.

Чоловіку стало зле ввечері 4 квітня, його одразу забрали а реанімацію, де він і помер. У батька моряка були проблеми з серцем.

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Пішов з життя Леонід Драч – батько полоненого Росією моряка Андрія Драча. У пана Леоніда було хворе серце, а розлука з сином, якого Кремль утримує в заручниках, остаточно підірвало його здоров’я,

– сказав президент Петро Порошенко.

Батько моряка переніс операцію на серці незадовго до того, як російські прикордонники у листопаді 2018 року захопили кораблі ВМС в Азовському морі. Йому дали групу інвалідності. Проте, через проблеми зі здоров'ям, він не міг поїхати до сина в Росію.

Андрій – єдиний син померлого. Мати військовополоненого моряка служить у Збройних силах України.

Сьогодні пішов з життя Леонід Драч - батько полоненого Росією моряка Андрія Драча. У пана Леоніда було хворе серце, а розлука з сином, якого Кремль утримує в заручниках, остаточно підірвало його здоров’я. Вічна пам’ять та глибокі співчуття родині. — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 април 2019 г.

Як росіяни взяли в полон українських моряків?25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські прикордонники протаранили рейдовий буксир українських військових. При цьому 2 українські катери та рейдовий буксир переходили планово та з урахуванням міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Однак у Росії заявили, що військові кораблі нібито неправомірно зайшли в закриту акваторію і продовжили рух до Керченської протоки.



Російські прикордонні судна відкрили вогонь, внаслідок чого 6 українських моряків зазнали поранень. Окрім цього, Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. Чоловіків вивезли до московських СІЗО, де їх досі утримують.