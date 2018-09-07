15:13
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
24°C 19°C
  • субота
    24°C 17°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Вживані гелікоптери Авакова. Донецьк перейменують на честь Захарченка
Вєсті.UA
19:47, 6 вересня
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, 5 вересня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Помер Берт Рейнолдс: фільмографія легендарного актора

331 Читать новость на русском
Помер Берт Рейнолдс – фільмографія Берта Рейнолдса
Помер Берт Рейнолдс – фільмографія Берта Рейнолдса / 24 канал

Американський актор Берт Рейнолдс помер у четвер у віці 82 років. Актор протягом багатьох років страждав від проблем з серцем. Рейнолдс був одним з найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Які фільми принесли йому світову славу – далі в матеріалі.

Актор Берт Рейнолдс помер в оточені своїх близьких в лікарні. Актор продовжував зніматись до кінця своїх днів, не дивлячись на те, що в 2010 році він переніс складну операцію.

Читайте також: Помер відомий американський актор, що грав у "Термінаторі"

Берт Рейнолдс – володар двох премій "Золотий глобус" і премії "Еммі", а також номінант на "Оскар".

Фільмографія Берта Рейнолдса

Берт Рейнольдс народився 11 лютого 1936 року у Вейкросс (штат Джорджія, США). В шкільні роки актор дуже захоплювався американським футболом та навіть думав про спортивну кар'єру. Однак травма коліна, яку він отримав внаслідок автомобільної аварії, поставила хрест на спорт. Саме тоді Берт загорівся бажанням стати актором, спочатку він грав в масовці театральної трупи, потім знімався в телесеріалі "Річковий пароплав".

Дебют у художньому кіно відбувся в 1961 році – Берт зіграв у фільмі "Ангельська дитина". Справжньою зіркою Голлівуду його зробив фільм "Звільнення" у 1972 році. Після цього фільму актор десятиліття був на піку популярності.

Помер Берт Рейнолдс – фільмографія Берта Рейнолдса
Берт Рейнольдс у фільмі "Звільнення" 

У різні періоди своєї кар'єри Берт з однаковою легкістю грав справжніх чоловіків з кам'яними обличчями і "гострих на язик". Зовнішність (темне волосся і смаглява шкіра, твердо стиснуті губи) і манера гри дуже часто дозволяли йому грати індіанців.

В тому ж 1972 році актор вирішив пожвавити інтерес до своєї персони. Він позував в оголеному вигляді для журналу Cosmopolitan, що вважалося тоді, в еру буржуазного фемінізму, хорошим спортивним духом. Його природний і самобутній гумор зробили його частим гостем телевізійних ток-шоу.

Читайте також: Кузьмі "Скрябіну" було б 50: кого ми втратили

Помер Берт Рейнолдс – фільмографія Берта Рейнолдса
Берт Рейнольдс у фільмі "Перегони "Гарматне ядро"

Сам Берт шукав ролі з комічними елементами, але касовим актором його зробили серйозні ролі. Бойовик "Біла блискавка" (1973) став першим фільмом, де Берт зіграв "свого хлопця". Тут були і погоні на машинах, і карколомні красуні, алкоголь і образ крутого хлопця, з яким небезпечно зв'язуватися. Такі фільми, як "Поліцейський і бандит" та "Перегони "Гарматне ядро" принесли неабияку популярність, після того актора навіть почали називати "своїм бандитом".

Помер Берт Рейнолдс – фільмографія Берта Рейнолдса
Берт Рейнольдс у фільмі "Поліцейський і бандит"

Найвдаліша смуга його кар'єри припала на кінець 1970-х, коли Рейнолдс знявся в ряді надзвичайно розважальних і високо оцінених критиками картин. Це були: "Кінець" (1978) – гостра, чорна комедія, в якій він також виступив і як режисер, "Хупер" (1978) – смішна комедія про каскадера, і "Почати спочатку" (1979) – про розведеного чоловіка, який намагається стати на ноги.

Помер Берт Рейнолдс – фільмографія Берта Рейнолдса
Берт Рейнольдс у фільмі "Хупер"

Вже з 1980-х років його кар'єра йде на спад. Важко було не помітити, що виглядав актор і говорив уже настільки слабо, що пішли чутки про те, що він хворий на СНІД. Це виявилося неправдою, але він на самоті боровся з іншою важкою хворобою, яка не давала йому з'являтися в суспільстві більше року. На жаль, картини його "повернення", такі, як "Мелоун" (в 1987) і "Поліцейський за наймом" (1988) були однаково слабкими.

Читайте також: Померла Арета Франклін: біографія королеви соулу

Потім Рейнолдс зіграв першу в своєму житті характерну роль старіючого зломщика сейфів в картині Білла Форсайта "Ведмежатники" (1989) і робота ця виявилася чудовою. У тому ж році він озвучив головну роль в мультфільмі "Всі пси потрапляють в рай" зі своєю дружиною того часу Лоні Андерсон. Лоні озвучувала жіночу головну роль.

Після 50 років Рейнольдс починає працювати виключно для телебачення. Він знявся в короткому телесеріалі B. L. Stryker (1988-1990), потім в дуже популярному серіалі Evening Shade (1990-1994) і отримав телепремію "Еммі". У 1990-х він несподівано повернувся в Голлівуд, знявся в зоряному хіті "Поліцейський з половиною" (1993), в 1995 році вдало зіграв в трилері "Божевілля", в 1996 році з'явився у фільмі "Познайомтеся з Уоллі Спарксом" і заробив номінацію на "Оскар" за роль другого плану в драмі "Ночі в стилі бугі" (1997).

Помер Берт Рейнолдс – фільмографія Берта Рейнолдса
Кадр із фільму "Ночі в силі буггі"

Остання картина в якій з'явився Рейнольдс – "П'ята категорія" у 2014 році. Проте відомо, що Рейнолдс повинен був зіграти Джорджа Спана в картині Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", яка вийде на екрани в 2019 році.

Теги: LifeStyle Новини України Голлівуд Втрати Кіно Новини культури
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Україна не здасть свого інформаційного простору!
сьогодні, 15:03 Україна не здасть свого інформаційного простору!
Ігор Лапін
Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улице
сьогодні, 12:01 Украина должна окончательно отойти от практики прошлого века размещать школьные туалеты на улице
Лев Парцхаладзе
Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
6 вересня, 18:30 Чому Citroen C1 подобається і хлопчикам, і дівчаткам?
Рош Гашана, або Єврейський новий рік та інші традиції юдеїв в Україні
сьогодні, 11:15 Рош Гашана, або Єврейський новий рік та інші традиції юдеїв в Україні
Ірина Полицька 2462
Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
сьогодні, 08:40 Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання
Все про екологію
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
ЄС почав обговорювати енергетичне питання щодо Росії
 17 березня 2014 , 21:27
Мілан готовий на божевілля заради Роналду
 28 липня 2017 , 12:01
Збірна України з пляжного футболу зіграє на міжнародному турнірі – став відомий список учасників
 12 січня , 16:26
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук