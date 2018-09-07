Помер Берт Рейнолдс: фільмографія легендарного актора

Американський актор Берт Рейнолдс помер у четвер у віці 82 років. Актор протягом багатьох років страждав від проблем з серцем. Рейнолдс був одним з найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду. Які фільми принесли йому світову славу – далі в матеріалі.

Актор Берт Рейнолдс помер в оточені своїх близьких в лікарні. Актор продовжував зніматись до кінця своїх днів, не дивлячись на те, що в 2010 році він переніс складну операцію.

Читайте також: Помер відомий американський актор, що грав у "Термінаторі"

Берт Рейнолдс – володар двох премій "Золотий глобус" і премії "Еммі", а також номінант на "Оскар".

Фільмографія Берта Рейнолдса

Берт Рейнольдс народився 11 лютого 1936 року у Вейкросс (штат Джорджія, США). В шкільні роки актор дуже захоплювався американським футболом та навіть думав про спортивну кар'єру. Однак травма коліна, яку він отримав внаслідок автомобільної аварії, поставила хрест на спорт. Саме тоді Берт загорівся бажанням стати актором, спочатку він грав в масовці театральної трупи, потім знімався в телесеріалі "Річковий пароплав".

Дебют у художньому кіно відбувся в 1961 році – Берт зіграв у фільмі "Ангельська дитина". Справжньою зіркою Голлівуду його зробив фільм "Звільнення" у 1972 році. Після цього фільму актор десятиліття був на піку популярності.



Берт Рейнольдс у фільмі "Звільнення"

У різні періоди своєї кар'єри Берт з однаковою легкістю грав справжніх чоловіків з кам'яними обличчями і "гострих на язик". Зовнішність (темне волосся і смаглява шкіра, твердо стиснуті губи) і манера гри дуже часто дозволяли йому грати індіанців.

В тому ж 1972 році актор вирішив пожвавити інтерес до своєї персони. Він позував в оголеному вигляді для журналу Cosmopolitan, що вважалося тоді, в еру буржуазного фемінізму, хорошим спортивним духом. Його природний і самобутній гумор зробили його частим гостем телевізійних ток-шоу.

Читайте також: Кузьмі "Скрябіну" було б 50: кого ми втратили



Берт Рейнольдс у фільмі "Перегони "Гарматне ядро"

Сам Берт шукав ролі з комічними елементами, але касовим актором його зробили серйозні ролі. Бойовик "Біла блискавка" (1973) став першим фільмом, де Берт зіграв "свого хлопця". Тут були і погоні на машинах, і карколомні красуні, алкоголь і образ крутого хлопця, з яким небезпечно зв'язуватися. Такі фільми, як "Поліцейський і бандит" та "Перегони "Гарматне ядро" принесли неабияку популярність, після того актора навіть почали називати "своїм бандитом".



Берт Рейнольдс у фільмі "Поліцейський і бандит"

Найвдаліша смуга його кар'єри припала на кінець 1970-х, коли Рейнолдс знявся в ряді надзвичайно розважальних і високо оцінених критиками картин. Це були: "Кінець" (1978) – гостра, чорна комедія, в якій він також виступив і як режисер, "Хупер" (1978) – смішна комедія про каскадера, і "Почати спочатку" (1979) – про розведеного чоловіка, який намагається стати на ноги.



Берт Рейнольдс у фільмі "Хупер"

Вже з 1980-х років його кар'єра йде на спад. Важко було не помітити, що виглядав актор і говорив уже настільки слабо, що пішли чутки про те, що він хворий на СНІД. Це виявилося неправдою, але він на самоті боровся з іншою важкою хворобою, яка не давала йому з'являтися в суспільстві більше року. На жаль, картини його "повернення", такі, як "Мелоун" (в 1987) і "Поліцейський за наймом" (1988) були однаково слабкими.

Читайте також: Померла Арета Франклін: біографія королеви соулу

Потім Рейнолдс зіграв першу в своєму житті характерну роль старіючого зломщика сейфів в картині Білла Форсайта "Ведмежатники" (1989) і робота ця виявилася чудовою. У тому ж році він озвучив головну роль в мультфільмі "Всі пси потрапляють в рай" зі своєю дружиною того часу Лоні Андерсон. Лоні озвучувала жіночу головну роль.

Після 50 років Рейнольдс починає працювати виключно для телебачення. Він знявся в короткому телесеріалі B. L. Stryker (1988-1990), потім в дуже популярному серіалі Evening Shade (1990-1994) і отримав телепремію "Еммі". У 1990-х він несподівано повернувся в Голлівуд, знявся в зоряному хіті "Поліцейський з половиною" (1993), в 1995 році вдало зіграв в трилері "Божевілля", в 1996 році з'явився у фільмі "Познайомтеся з Уоллі Спарксом" і заробив номінацію на "Оскар" за роль другого плану в драмі "Ночі в стилі бугі" (1997).



Кадр із фільму "Ночі в силі буггі"

Остання картина в якій з'явився Рейнольдс – "П'ята категорія" у 2014 році. Проте відомо, що Рейнолдс повинен був зіграти Джорджа Спана в картині Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", яка вийде на екрани в 2019 році.