12:02
17 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: День бабака в Росії. Геї стрімко захоплюють РФ
      Вєсті Кремля
      22:08, 16 травня
      Вєсті.UA: Яку назву повинні мати політичні партії в Україні. Ляшко тікає з країни
      Вєсті.UA
      20:00, 16 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, 16 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Помер Бей Юймін – архітектор Піраміди Лувра

      338 Читать новость на русском
      Помер Бей Юймін – архітектор Піраміди Лувра
      Помер Бей Юймін – архітектор Піраміди Лувра / Колаж 24 каналу

      У США помер відомий американський архітектор китайського походження Бей Юймін. Його найвідомішою роботою є скляна піраміда біля Лувра у Парижі.

      26 квітня 2019 року архітекторові виповнилось 102 роки.

      Дивіться також: Френку Гері – 90: Топ епатажних проектів архітектора, які треба побачити на власні очі

      Про смерть Бей Юйміна повідомив його син. Його батька не стало у ніч на четвер, 16 травня, пише New York Times.

      Що відомо про Бей Юйміна?Він народився в провінції Гуандун на півдні Китаю. У 17 років відправився на навчання до США. За словами самого митця, його інтерес до архітектури з'явився тоді, коли вперше побачив найвищу на той час будівлю Шанхаю – 20-поверховий готель Гоцзі.

      Розробив чимало проектів адміністративних і житлових будівель. Першим досвідом у проектуванні громадських будівель стала будівля Державного центру з дослідження атмосфери, яка була збудована у 60-ті в долині штату Колорадо.

      На його рахунку понад 50 проектів по всьому світу.

      архітектор Бей Юймін помер
      Архітектор Бей Юймін помер на 103-му році життя//Фото: Getty images

      Найвідоміші роботи архітектора Бей Юйміна:

      Його найбільш впізнаваною роботою є скляна Піраміда Лувра, яка була зведена біля найбільш відвідуваного музею світу у 1989-му.

      Зал слави рок-н-ролу в Клівленді (штат Огайо, США)

      Зал слави рок-н-ролу будівля архітектура Бей Юймін
      Зал слави рок-н-ролу у Клівленді//Фото: Getty images

      Вежа банку JPMorgan Chase у Нью-Йорку

      Бей Юймін вежа банк Нью-Йорк
      Вежа банку JPMorgan Chase//Фото: chasetower.com

      Вежа Банку Китаю у Гонконгу

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #impei #bankofchinatower #architect #architecture #건축 #건축가 I.M. Pei 1917.4.26 - 2019.5.16 RIP

      Допис, поширений користувачем @ onehe369

      Фаунтейн-плейс в Далласі

      Fountain Place архітектура Бей Юймін
      Будівля Fountain Place у Далласі 

      Бібліотека імені Джона Кеннеді у Бостоні

      Бібліотека Джон Кеннеді Бостон будівля Бей Юймін
      Будівля Бібліотеки імені Джона Кеннеді у Бостоні//Фото: Getty images

      Однією з його останніх робіт став Музей мусульманского мистецтва у Досі (Катар)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #impei #rip #museumofislamicart #miadoha

      Допис, поширений Soo (@soochoi_)

      Бей Юймін став одним з перших лауреатів Прітцкерівської премії – найпрестижнішої нагороди в архітектурі.

      1979 був названий роком Бей Юйміна у США.

      Дивіться також:
      blog_ava
      Зі 112 каналу пішли журналісти Гордон і Бацман: кажуть, що через Медведчука
      сьогодні
      3903
      Теги: Новини нерухомості Втрати Новини нерухомості світу Архітектура Круті будівлі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вакарчук имеет возможность объединить вокруг себя оппозицию президенту Зеленскому
      сьогодні , 12:00 Вакарчук имеет возможность объединить вокруг себя оппозицию президенту Зеленскому
      Юрій Бутусов 11
      Як олігархи грабують Україну: топ корупційних схем
      сьогодні , 08:40 Як олігархи грабують Україну: топ корупційних схем
      Антон Голобородько 5915
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      16 травня , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      1239
      Євробачення-2019: хто пройшов у фінал
      сьогодні , 00:12 Євробачення-2019: хто пройшов у фінал
      4490
      Странная математика: Россия не сможет обеспечить ЕС газом без украинской ГТС
      16 травня , 22:00 Странная математика: Россия не сможет обеспечить ЕС газом без украинской ГТС
      Злой Одессит 2138
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Через Росію США перекинули в Європу бомбардувальники, які здатні нести ядерні ракети
       16 березня , 17:48
      Тисячі українців хочуть відсвяткувати зимові свята у Єгипті: наскільки там безпечно
       24 грудня 2018 , 10:28
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук