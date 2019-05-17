Помер Бей Юймін – архітектор Піраміди Лувра
У США помер відомий американський архітектор китайського походження Бей Юймін. Його найвідомішою роботою є скляна піраміда біля Лувра у Парижі.
26 квітня 2019 року архітекторові виповнилось 102 роки.
Дивіться також: Френку Гері – 90: Топ епатажних проектів архітектора, які треба побачити на власні очі
Про смерть Бей Юйміна повідомив його син. Його батька не стало у ніч на четвер, 16 травня, пише New York Times.
Що відомо про Бей Юйміна?Він народився в провінції Гуандун на півдні Китаю. У 17 років відправився на навчання до США. За словами самого митця, його інтерес до архітектури з'явився тоді, коли вперше побачив найвищу на той час будівлю Шанхаю – 20-поверховий готель Гоцзі.
Розробив чимало проектів адміністративних і житлових будівель. Першим досвідом у проектуванні громадських будівель стала будівля Державного центру з дослідження атмосфери, яка була збудована у 60-ті в долині штату Колорадо.
На його рахунку понад 50 проектів по всьому світу.
Архітектор Бей Юймін помер на 103-му році життя//Фото: Getty images
Найвідоміші роботи архітектора Бей Юйміна:
Його найбільш впізнаваною роботою є скляна Піраміда Лувра, яка була зведена біля найбільш відвідуваного музею світу у 1989-му.
Зал слави рок-н-ролу в Клівленді (штат Огайо, США)
Зал слави рок-н-ролу у Клівленді//Фото: Getty images
Вежа банку JPMorgan Chase у Нью-Йорку
Вежа банку JPMorgan Chase//Фото: chasetower.com
Вежа Банку Китаю у Гонконгу
Фаунтейн-плейс в Далласі
Будівля Fountain Place у Далласі
Бібліотека імені Джона Кеннеді у Бостоні
Будівля Бібліотеки імені Джона Кеннеді у Бостоні//Фото: Getty images
Однією з його останніх робіт став Музей мусульманского мистецтва у Досі (Катар)
Бей Юймін став одним з перших лауреатів Прітцкерівської премії – найпрестижнішої нагороди в архітектурі.
1979 був названий роком Бей Юйміна у США.