Помер Богдан Жолдак – відомий український письменник та кіносценарист

На 71-му році життя помер український письменник, драматург і кіносценарист Богдан Жолдак.

Як повідомив глава Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський, Жолдак помер раптово – у нього відірвався тромб.

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Царство Небесне, друже Богдане. Ми запам’ятаємо тебе як потужного майстра слова і неперевершеного життєлюба,

– написав Сидоржевський.

На смерть Богдана Жолдака вже відреагували у мережі інші українські письменники

"Такий. З посмішкою в бороді. В слові бешкетник, а з такою ніжною і ранимою душею", – написала головна редакторка "Видавництва Старого Лева" Мар’яна Савка.

Хто такий Богдан Жолдак?Народився 13 лютого 1948 року у Києві. Був ведучим кількох телевізійних програм на українських телеканалах і щотижневої радіопередачі на Першому каналі Національного радіо.



Працював на кіностудії "Рось", викладав сценарну майстерність на кінофакультеті Київського державного інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого.



Був членом Національної спілки письменників України та Національної спілки кінематографістів України.



Автор книг "Гаряча Арктика", "Гальманах", "Капосні капці". Автор сценаріїв фільмів "Відьма", "Козаки йдуть!", "Іван та кобила", "Дорога на Січ" та інші.