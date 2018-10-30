20:06
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сьогодні
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Помер Давид Черкаський – відомий український мультиплікатор

      5797 Читать новость на русском
      Помер Давид Черкаський
      Помер Давид Черкаський

      30 жовтня помер знаменитий український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський. Йому було 86 років.

      Про трагічну новину повідомив у себе в Facebook його близький друг Олександр Меламуд.

      Читайте також: Помер Давид Черкаський: біографія творця мультфільму "Острів скарбів"

      За його словами, Черкаський помер в лікарні через два місяці після госпіталізації через інсульт.

      "Два місяці після інсульту він пролежав у реанімації. Два місяці лікарі боролися за його життя. Пішла легенда. Помер друг, чудова людина, великий майстер. До останнього дня перед хворобою він постійно повторював, що життя прекрасне", – написав Меламуд.

      Ким був Давид Черкаський? Український режисер-мультиплікатор, художник-мультиплікатор, сценарист. Заслужений діяч мистецтв України та Народний артист України. За свою кар’єру він зняв 14 анімаційних стрічок, найбільш відомими з яких є мультфільми "Пригоди капітана Врунгеля", "Доктор Айболить" і "Острів скарбів".

      Теги: Втрати LifeStyle Новини України Кіно
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Біля КМДА згорів намет з майном активістів
       21 лютого 2014 , 00:06
      В Україні масово святкують День захисника Вітчизни
       23 лютого 2012 , 22:44
      Питання виступів бразильця "Шахтаря" за збірну України вирішиться цього тижня
       27 лютого 2017 , 09:20
      Шахтар – Динамо: стали відомі стартові склади команд
       17 травня 2017 , 20:08
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук