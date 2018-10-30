Помер Давид Черкаський

30 жовтня помер знаменитий український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський. Йому було 86 років.

Про трагічну новину повідомив у себе в Facebook його близький друг Олександр Меламуд.

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За його словами, Черкаський помер в лікарні через два місяці після госпіталізації через інсульт.

"Два місяці після інсульту він пролежав у реанімації. Два місяці лікарі боролися за його життя. Пішла легенда. Помер друг, чудова людина, великий майстер. До останнього дня перед хворобою він постійно повторював, що життя прекрасне", – написав Меламуд.

Ким був Давид Черкаський? Український режисер-мультиплікатор, художник-мультиплікатор, сценарист. Заслужений діяч мистецтв України та Народний артист України. За свою кар’єру він зняв 14 анімаційних стрічок, найбільш відомими з яких є мультфільми "Пригоди капітана Врунгеля", "Доктор Айболить" і "Острів скарбів".