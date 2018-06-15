Помер Домінік Джозеф Фонтана: біографія барабанщика Елвіса Преслі

У США, в штаті Теннесі, помер знаменитий барабанщик Домінік Джозеф Фонтана, який раніше працював разом з американським співаком Елвісом Преслі. Чоловікові було 86 років, причини смерті встановлюються.

Про це повідомило видання ABC News.

За словами його дружини, музикант помер вдома у себе уві сні. Вона додала, що Домінік відчував ускладнення після перелому стегна у 2016 році.

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"Його любили всі по всьому світу. Він ставився до всіх як до своїх друзів", – додала дружина музиканта. Колишня дружина Фонтани у свою чергу назвала покійного музиканта "дуже талановитим музикантом і чудовою людиною".

Як відомо, Домінік Джозеф Фонтана грав з Елвісом Преслі з 1954 по 1968 роки. За час творчої кар’єри Елвіса Преслі, Фонтана взяв участь у записі кількох сотень пісень Елвіса, серед яких є найвідоміші хіти легенди музики.



Елвіс Преслі з барабанщиком Домініком Джозефом Фонтаною

Окрім музичної співпраці, чоловік знімався відеокліпах і фільмах, в яких Елвіс грав головні ролі. Покійний чоловік за своїх натхненників вважав Рінго Старра, лідера The Band Левона Хелма, барабанщиків Брюса Спрінгстіна і Макса Вайнберга.

У 2009 році Домінік Джозеф Фонтана був включений в Зал слави рок-н-ролу і Зал слави рокабіллі, що вважається неабияким досягненням у музичній індустрії.