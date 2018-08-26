Помер друг України, – Володимир Кличко про смерть сенатора США

Легендарний український боксер Володимир Кличко не зміг пройти повз звістки про смерть американського сенатора Джона Маккейна.

На своїй сторінці в Instagram спортсмен поділився раритетним знімком з політиком, супроводивши його підписом, пише Xsport.

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"Сенатор Джон Маккейн був героєм, справжнім воїном, та я із вдячністю можу сказати – фанатом боксу з певною метою. Він змінив спорт на краще за допомогою "Акту Алі", також він був хорошим другом для України. Спочивай з миром, чемпіон", – написав під фото Володимир Кличко.

Нагадаємо, що після 8 років стосунків Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі вирішили розійтись. 3-річна донечка Кайя Євдокія не стала тим чинником, який повпливав би на рішення зіркової пари. Та інсайдер видання People переконаний, що у ЗМІ дещо перебільшили інформацію, відтак пара невдовзі може знов відновити стосунки.

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