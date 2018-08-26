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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Помер друг України, – Володимир Кличко про смерть сенатора США

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Володимир Кличко прокоментував смерть Джона Маккейна
Володимир Кличко прокоментував смерть Джона Маккейна

Легендарний український боксер Володимир Кличко не зміг пройти повз звістки про смерть американського сенатора Джона Маккейна.

На своїй сторінці в Instagram спортсмен поділився раритетним знімком з політиком, супроводивши його підписом, пише Xsport.

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"Сенатор Джон Маккейн був героєм, справжнім воїном, та я із вдячністю можу сказати – фанатом боксу з певною метою. Він змінив спорт на краще за допомогою "Акту Алі", також він був хорошим другом для України. Спочивай з миром, чемпіон", – написав під фото Володимир Кличко.

Нагадаємо, що після 8 років стосунків Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі вирішили розійтись. 3-річна донечка Кайя Євдокія не стала тим чинником, який повпливав би на рішення зіркової пари. Та інсайдер видання People переконаний, що у ЗМІ дещо перебільшили інформацію, відтак пара невдовзі може знов відновити стосунки.

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Теги: Новини спорту Новини США Бокс Володимир Кличко
Джерело: 24 Канал
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