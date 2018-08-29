Помер Джон Маккейн: хто з України прибуде на похорон сенатора

На похороні американського сенатора Джона Маккейна, який запланований на неділю, 2 вересня, будуть присутні посол України у США Валерій Чалий та інші представники України.

Про це Валерій Чалий розповів в ефірі Радіо Свобода.

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Посол наголосив, що наразі не знає, представники якого рівня прилетять до США, аби вшанувати пам'ять сенатора.

Тут кожен має визначатися і визначатися відповідно до своїх персональних стосунків з сенатором Маккейном,

– сказав Валерій Чалий.

На запитання, чи може участь офіційної делегації України погіршити відносини Києва з президентом США Дональдом Трампом, Чалий нагадав, що Маккейн відвідував лінію зіткнення на Донбасі, є другом українського народу і цьому треба віддати шану.

Також поки немає інформації, чи буде присутній на похороні сенатора-республіканця президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року. Напередодні його рідні повідомили, що сенатор вирішив припинити лікування від раку головного мозку. Маккейна поховають у столиці штату Меріленд – місті Аннаполісі.