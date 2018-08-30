Помер Джон Маккейн: на честь сенатора пропонують назвати штаб-квартиру НАТО

Екс-генеральні секретарі НАТО закликають присвоїти новій штаб-квартирі Альянсу ім’я американського сенатора-республіканця Джона Маккейна.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Так, колишні генеральні секретарі НАТО зробили відповідне звернення у четвер, 30 серпня. Зокрема, пропозицію підтримали Андерс Фог Расмуссен, лорд Джордж Робертсон, а також Хав’єр Солана.

Екс-генсеки зазначають, що таке рішення пояснюється внеском Маккейна у просування трансатлантичної єдності.

Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року. Напередодні його рідні повідомили, що сенатор вирішив припинити лікування від раку головного мозку. У середу, 29 серпня, в Арізоні пройшла перша меморіальна служба пам'яті сенатора Джона Маккейна.