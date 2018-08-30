14:44
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Помер Джон Маккейн: на честь сенатора пропонують назвати штаб-квартиру НАТО

143 Читать новость на русском
Нову штаб-квартиру НАТО пропонують назвати ім'ям Маккейна
Нову штаб-квартиру НАТО пропонують назвати ім'ям Маккейна / Фото з відкритих джерел

Екс-генеральні секретарі НАТО закликають присвоїти новій штаб-квартирі Альянсу ім’я американського сенатора-республіканця Джона Маккейна.

Про це повідомляє  "Укрінформ".

Читайте також: Він був гострим оком нашої країни: у Аризоні відбулася церемонія прощання з Джоном Маккейном

Так, колишні генеральні секретарі НАТО зробили відповідне звернення у четвер, 30 серпня. Зокрема, пропозицію підтримали Андерс Фог Расмуссен, лорд Джордж Робертсон, а також Хав’єр Солана.

Екс-генсеки зазначають, що таке рішення пояснюється внеском Маккейна у просування трансатлантичної єдності.

Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року. Напередодні його рідні повідомили, що сенатор вирішив припинити лікування від раку головного мозку. У середу, 29 серпня, в Арізоні пройшла перша меморіальна служба пам'яті сенатора Джона Маккейна.

Теги: Новини політики Новини США Джон Маккейн
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вирушив на гастролі до "Гіві" і "Мотороли": реакція соцмереж на смерть Кобзона
сьогодні, 14:15 Вирушив на гастролі до "Гіві" і "Мотороли": реакція соцмереж на смерть Кобзона
Магія Авакових, або Як Луценко "кришує" Холодницького
сьогодні, 14:00 Магія Авакових, або Як Луценко "кришує" Холодницького
Віталій Шабунін
Різні світи: мережу шокував інцидент в центрі Києва в роковини Іловайської трагедії
сьогодні, 13:23 Різні світи: мережу шокував інцидент в центрі Києва в роковини Іловайської трагедії
Що подивитися у вересні: найкращі прем'єри фільмів
сьогодні, 13:00 Що подивитися у вересні: найкращі прем'єри фільмів
Уляна Корицька
Результаты изменения системы образования в Сингапуре, а ведь эта страна размером с Киев
сьогодні, 12:02 Результаты изменения системы образования в Сингапуре, а ведь эта страна размером с Киев
Володимир Співаковський
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Нові санкції США проти Росії вступили в дію
 27 серпня , 07:50
Катастрофа літака EgyptAir: з'явились фото та відео уламків
21 травня 2016 , 15:19
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук