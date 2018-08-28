09:16
28 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
31°C
31°C 14°C
  • середа
    25°C 17°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кокаїнова Росія. Фейл путінського холуя
Вєсті Кремля
21:07, 27 серпня
Вєсті.UA. Кінозірка Гройсман. Пекельні поїзди в Росію
Вєсті.UA
20:04, 27 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Помер Джон Маккейн: опубліковане останнє звернення сенатора

1080 Читать новость на русском
Останнє звернення Джона Маккейна
Останнє звернення Джона Маккейна / Фото з вільних мереж

У Капітолії американського штату Аризона колишній керівник передвиборчої кампанії сенатора-республіканця Джона Маккейна Рік Девіс зачитав його остання звернення. У цьому зверненні політик закликав американців "не ховатися за стінами" та розкритикував політику президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє BBC.

У зверненні Маккейна наголошується, що американський народ є "нацією ідеалів, а не крові та ґрунту".

Читайте також: Україна, Росія Путіна та що таке патріотизм: найяскравіші цитати Джона Маккейна

Ми допомогли визволити більше людей від тиранії та бідності, ніж коли-небудь в історії. Ми послаблюємо нашу велич, коли ми плутаємо наш патріотизм з міжплемінною ворожнечею, що посіяла обурення та ненависть і насильство у всіх куточках земної кулі,
– написав сенатор.

"Ми послаблюємо її (велич США), коли ховаємось за стінами, а не руйнуємо їх, коли ми сумніваємося в силі наших ідеалів, замість того, щоб довірити їм бути великою силою для змін, якою вони завжди були", – додав Маккейн.

Політик також закликав американців не впадати у відчай через труднощі в країні.

"Ми ніколи не здаємося, ми не ховаємося від історії, ми творимо історію", – наголошується в останньому зверненні сенатора.

Додамо, що екс-керівник передвиборчої кампанії Маккейна також повідомив, що на церемонії прощання з сенатором 1 вересня виступатимуть екс-президент Барак Обама, який був суперником Маккейна на президентських виборах 2008 року, та екс-президент Джордж Буш-молодший, який був суперником сенатора на праймеріз республіканців 2000 року.

Читайте також: Помер Джон Маккейн: в Україні на честь сенатора можуть перейменувати вулицю

При цьому Трамп, за словами Девіса, не відвідає церемонію прощання. Чинну адміністрацію представлятиме віце-президент Майкл Пенс.

Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року. Напередодні його рідні повідомили, що сенатор вирішив припинити лікування від раку головного мозку. Маккейна поховають у столиці штату Меріленд – місті Аннаполісі.

Теги: Новини політики Новини США Джон Маккейн Втрати Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
сьогодні, 08:41 Нове табло у метрополітені обійдеться українцям від 11 до 140 мільйонів гривень
Ольга Бродська
Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
27 серпня, 22:01 Как "заякорить" транзитные инвестиции в зеленую энергетику Украины
Максим Єфімов
Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
27 серпня, 21:01 Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю
Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
27 серпня, 20:01 Як українські ІТ-фахівці можуть заробляти 800 тисяч доларів: інтерв'ю з Енді Трібою
Яніна Ткачук
Завершити не можна продовжити: Порошенко хоче відстрочити вибори президента?
27 серпня, 19:01 Завершити не можна продовжити: Порошенко хоче відстрочити вибори президента?
Інна Жолобович
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
У Путіна звинуватили НАТО в агресії
 7 листопада 2016 , 14:22
Щомісячна традиція: у Росії побили журналіста "Первого канала"
 1 вересня 2017 , 13:31
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук