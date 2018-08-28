Помер Джон Маккейн: опубліковане останнє звернення сенатора

У Капітолії американського штату Аризона колишній керівник передвиборчої кампанії сенатора-республіканця Джона Маккейна Рік Девіс зачитав його остання звернення. У цьому зверненні політик закликав американців "не ховатися за стінами" та розкритикував політику президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє BBC.

У зверненні Маккейна наголошується, що американський народ є "нацією ідеалів, а не крові та ґрунту".

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Ми допомогли визволити більше людей від тиранії та бідності, ніж коли-небудь в історії. Ми послаблюємо нашу велич, коли ми плутаємо наш патріотизм з міжплемінною ворожнечею, що посіяла обурення та ненависть і насильство у всіх куточках земної кулі,

– написав сенатор.

"Ми послаблюємо її (велич США), коли ховаємось за стінами, а не руйнуємо їх, коли ми сумніваємося в силі наших ідеалів, замість того, щоб довірити їм бути великою силою для змін, якою вони завжди були", – додав Маккейн.

Політик також закликав американців не впадати у відчай через труднощі в країні.

"Ми ніколи не здаємося, ми не ховаємося від історії, ми творимо історію", – наголошується в останньому зверненні сенатора.

Додамо, що екс-керівник передвиборчої кампанії Маккейна також повідомив, що на церемонії прощання з сенатором 1 вересня виступатимуть екс-президент Барак Обама, який був суперником Маккейна на президентських виборах 2008 року, та екс-президент Джордж Буш-молодший, який був суперником сенатора на праймеріз республіканців 2000 року.

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При цьому Трамп, за словами Девіса, не відвідає церемонію прощання. Чинну адміністрацію представлятиме віце-президент Майкл Пенс.

Нагадаємо, Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року. Напередодні його рідні повідомили, що сенатор вирішив припинити лікування від раку головного мозку. Маккейна поховають у столиці штату Меріленд – місті Аннаполісі.