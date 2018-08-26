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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Помер Джон Маккейн: що сказав його головний ворог Трамп та інші політики США

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Помер Джон Маккейн: як на це відреагували політики США
Помер Джон Маккейн: як на це відреагували політики США / Getty Images

Політичний істеблішмент Сполучених Штатів Америки відреагував на смерть сенатора Джона Маккейна. Усі висловлюють співчуття його родині.

Раніше 24 канал повідомляв, що під ранок 25 серпня за київським часом у США помер сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн. Йому був 81 рік.

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У зв’язку з такою подією низка американських політиків висловили слова співчуття.

"Надсилаю мої найглибші співчуття та повагу родині сенатора Джона Маккейна. Наші серця та молитви – з вами", – зазначив президент США Дональд Трамп.

Також відреагував на трагічну подію й віце-президент країни Майк Пенс.

"Родино сенатора Джона Маккейна, прийміть наші найглибші співчуття. Ми шануємо його прижиттєве служіння нації у військовому та соціальному плані. Будемо молитися за його родину та друзів. Нехай Господь благословить Джона Маккейна", – зазначив він.

Речник Трампа Ден Скавіно зі свого боку наголосив, що у звязку зі смертю Джона Маккейна на Білому домі приспустять прапор США.

Я та Джон Макейн належали до різних поколінь і мали різне соціальне походження, також у нас були суперечки на найвищому політичному рівні. Але попри це, ми сповідували вірність чомусь вищому – ідеали, за які американці та іммігранти боролися, марширували та клали свої життя. Відтак, ми розглядали наші політичні баталії як можливість служити цим ідеалам і поширювати їх світом. Для нас ця країна була місцем, де можливо було все,
– зауважив 44-й президент США Барак Обама.

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Крім того, він підкреслив, що увесь американський істеблішмент перебуває у боргу у Маккейна, та висловив співчуття родині сенатора.

"Моє серце розбито. Мала щастя бути учасницею любовної подорожі цього неймовірного чоловіка упродовж 38 років. Він пішов від нас так само, як він жив – в оточенні людей, яких любив, і у місці, яке цінував найбільше", – констатувала дружина Джона Маккейна Сінді.

Нагадаємо, Джона Маккейна поховають у Аннаполісі (штат Меріленд), а попрощатися з ним до цього можна буде у Вашингтоні (округ Колумбія) та Фініксі (Арізона). 

Теги: Новини США Втрати Дональд Трамп Барак Обама Джон Маккейн
Джерело: 24 канал
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