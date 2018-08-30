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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Помер Джон Маккейн: у США розпочалася перша церемонія пам'яті сенатора

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Церемонія пам'яті Джона Маккейна у Арізоні
Церемонія пам'яті Джона Маккейна у Арізоні / apnews

У середу, 29 серпня, в Арізоні пройшла перша меморіальна служба пам'яті сенатора Джона Маккейна. На ній родина Маккейна емоційно попрощалася з сенатором.

Про це інформує AP.

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Члени Національної гвардії Арізони внесли труну в ротонду штату. Кімната була прикрашена прапорами США і Арізони. Дружина Джона Маккейна, Сінді, приклонила обличчям до гробу чоловіка. Деякі з його дітей плакали,
– йдеться у повідомленні.

Додамо, що до кінця тижня в Арізоні і Вашингтоні відбудуться ще кілька меморіальних заходів. Зокрема, у п'ятницю труну з тілом Маккейна виставлять в Капітолії у Вашингтоні.

У суботу, 1 вересня, відбудеться панахида у Національному соборі Вашингтона, де серед інших виступлять екс-президенти Барак Обама і Джордж Буш-молодший.

2 вересня Маккейна поховають на території Військово-морської академії в Аннаполісі, де він навчався.

Церемонія пам'яті Джона Маккейна в Арізоні:

 

Теги: Новини США Джон Маккейн
Джерело: 24 Канал
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