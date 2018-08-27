Помер Джон Маккейн: як його пам'ять вшановують у Києві

Від ранку 26 серпня до будівлі посольства США у Києві люди несуть квіти, щоб вшанувати пам'ять сенатора-республіканця Джона Маккейна.

Джон Маккейн помер 25 серпня у віці 81 року. Напередодні його рідні повідомили, що сенатор вирішив припинити лікування раку. У нього була пухлина мозку.

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Його поховають у столиці штату Меріленд – місті Аннаполісі. Попрощатись з Джоном Маккейном можна буде й у Вашингтоні та Фініксі.

Другий день поспіль небайдужі українці продовжують зносити квіти та лампадки до посольства США у Києві.

Під плитою перед ворітьми дипустанови залишили невелике фото Джона Маккейна.

Слова співчуття з приводу смерті Джона Маккейна, якого називали великим другом України, висловили й українські політики.