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Помер Едуард Успенський: біографія письменника, який вигадав Чебурашку

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Помер Едуард Успенський
Помер Едуард Успенський / Колаж 24 Каналу

Помер відомий радянський і російський дитячий письменник Едуард Успенський 14 серпня у Москві на 80-му році життя. Біографія "батька" Чебурашки, Крокодила Гени і героїв "Простоквашино".

Біографія Едуарда Успенського

Едуард Успенський народився 22 грудня 1937 року в місті Єгор'євську Московської області.

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Освіту отримав у Московському авіаційному інституті і став інженером, проте на життя заробляв тим, що писав сценарії до мультфільмів.

На додачу до дитячих книг Успенський писав вірші і театральні сценки з циклу про Чебурашку, "Крокодил Гена і його друзі".

Едуард Успенський Чебурашка
Помер Едуард Успенський – "батько" Чебурашки і Крокодила Гени

З-під його пера на світ з'явились такі відомі персонажі як Крокодил Гена, Чебурашка, кіт Матроскін, Дядя Федір, поштар Пєчкін, пес Шарік і брати Колобки.

Перша книга письменника "Дядя Федор, пёс і кот" вийшла друком в 1974 році. Головним героєм у ній був 6-річний хлопчик, якого звали Дядя Федір через те, що був досить самостійний, як на свій вік.

Саме у цій книзі вперше згадується село Простоквашино, де Дядя Федір поселився з котом Матроскіним та псом Шаріком.

За книгою був знятий спершу маловідомий мультфільм "Дядя Федір, пес і кіт", а згодом одні з найвідоміших – "Троє з Простоквашино", "Канікули в Простоквашино" та "Зима в Простоквашино".

Едуард Успенський Простоквашино
Едуард Успенський створив героїв "Простоквашино"

Едуард Успенський був одним з творців популярних в радянські часи дитячих передач "На добраніч, малюки!", "АБВГДейка" та "Радіоняня".

Особисте життя Едуарда Успенського

Едуард Успенський був тричі одружений. Від першого шлюбу, який тривав 18 років, у нього залишилася дочка Тетяна.

Від другого шлюбу – у письменника теж залишилися діти: дві доньки-близнючки, яких пара вдочерила.

Третій раз Едуард Успенський одружився з популярною російською телеведучою Елеонорою Філіною. Спільних дітей у пари не було, проте разом вони виховували сина Елеонори від попереднього шлюбу.

В останні роки життя письменник страждав від важкого онкологічного захворювання. На початку серпня 2018-го він повернувся після лікування з Німеччини.

Помер Успенський 14 серпня на 81-му році життя у приватному будинку в селі Пучково під Москвою.

Теги: Новини України LifeStyle Новини Росії Втрати Новини культури Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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