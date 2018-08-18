Помер екс-член команди "Океану Ельзи" Богдан Уцеха
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У п’ятницю, 17 серпня, помер Богдан Уцеха – колишній концертний директор гурту "Океан Ельзи", а також директор гуртів ТНМК та "Скай".
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив арт-директор компанії Atas Борис Гінжук.
"Вчора помер мій найкращий друг Богдан Уцеха. У нього були проблеми з серцем", – написав Гінжук.
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Додамо, що Богдана Уцеха не стало у віці 44 років. До свого 45 дня народження він не дожив лише кілька місяців.
Наразі немає подробиць про обставини смерті Уцехи.
Джерело: 24 канал
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