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Помер екс-член команди "Океану Ельзи" Богдан Уцеха

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Помер Богдан Уцеха
Помер Богдан Уцеха / Фото з соціальних мереж

У п’ятницю, 17 серпня, помер Богдан Уцеха – колишній концертний директор гурту "Океан Ельзи", а також директор гуртів ТНМК та "Скай".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив арт-директор компанії Atas Борис Гінжук.

"Вчора помер мій найкращий друг Богдан Уцеха. У нього були проблеми з серцем", – написав Гінжук.

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Додамо, що Богдана Уцеха не стало у віці 44 років. До свого 45 дня народження він не дожив лише кілька місяців.

Наразі немає подробиць про обставини смерті Уцехи.

 

Теги: Втрати LifeStyle Новини України Океан Ельзи
Джерело: 24 канал
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