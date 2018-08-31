Помер Гері Фрідріх – творець коміксів Marvel

Помер один із творців легендарних коміксів Marvel Гері Фрідріх. Йому було 75 років.

Фрідріх помер через ускладнення, пов'язані з хворобою Паркінсона, повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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Гері Фрідріх став відомим завдяки серіям коміксів для Marvel про "Сина сатани" і "Примарного гонщика". Він почав працювати над коміксами ще на початку 1960-х.

Автор співпрацював із Стівом Дітком – творцем "Людини-павука", який має українське коріння.

Після співпраці з Marvel Фрідріх також брав участь у роботі над коміксами "Сержант Ф'юрі та його ревуча команда", а також "Монстр Франкенштейна" та іншими.

Помер Гері Фрідріх