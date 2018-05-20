Помер голова LG Group

У Сеулі помер голова південнокорейської групи компаній LG Group Ку Бон Му. Йому було 73 роки.

Про це повідомило агентство Yonhap.

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За інформацією агентства, Ку Бон Му був госпіталізований в четвер і перебував у критичному стані. Також зазначається, що цього року йому зробили кілька операцій на головному мозку.

Ку Бон Му керував LG Group протягом 23 років. Він очолив компанію в 1995 році слідом за своїм батьком Ку Чжа Геном.



Ку Бон Му

(3rd LD) LG Group chief Koo Bon-moo dies https://t.co/4vrtRsjrSV — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 20 травня 2018 р.

LG Group є третьою за розміром корпорацією Південної Кореї, яка виробляє побутову електроніку, хімічну продукцію та телекомунікаційне устаткування і має дочірні компанії LG Electronics, LG Display, LG Telecom та LG Chem у більш ніж 80 країнах.