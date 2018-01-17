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Помер Г'ю Вілсон – режисер першого фільму "Поліцейська академія"

15:56, сьогодні 557
Помер Г'ю Вілсон – режисер фільму
Помер Г'ю Вілсон – режисер фільму "Поліцейська академія" / gettyimages

Американський режисер, творець фільму "Поліцейська академія" Г'ю Вілсон помер у США у віці 74 років 14 січня 2018 року. Проте ЗМІ дізнались про його смерть лише через кілька днів.

Як повідомляє портал Variety, режисер Г'ю Вілсон помер 14 січня у себе вдома – в місті Шарлотсвілл – від затяжної хвороби.

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Серед найбільш відомих картин, над якими працював Вілсон – "Поліцейська академія", "Клуб перших дружин", "Вибух з минулого". Крім роботи в кіно Вілсон також був викладачем Віргінського університету.

Вілсон був лауреатом премії "Еммі". Фільми "Радіо Цинциннаті" і "Місце Френка" часто потрапляють в списки кращих телевізійних комедій всіх часів.

Найбільшу популярність Вілсону принесла картина "Поліцейська академія" 1984 року, режисером і сценаристом першої частини якої він виступив. Стрічка завоювала популярність, пізніше вийшло ще шість фільмів, але їх знімали інші режисери.

​Помер Г'ю Вілсон – режисер першого фільму
​Помер Г'ю Вілсон – режисер першого фільму "Поліцейська академія"

За сюжетом фільму, навесні 1984-го року Мері Сью Біл – мер міста, який тільки зайняв свій пост, видає указ, згідно з яким в поліцейську академію можуть бути прийняті всі бажаючі, не дивлячись на їх фізичну підготовку. Тепер ні стать, ні вага, ні слабке здоров'я, ні освіта не стоять на шляху у тих, хто давно мріє стати захисником населення.

​Помер Г'ю Вілсон – режисер першого фільму
Помер Г'ю Вілсон – режисер першого фільму "Поліцейська академія"

Приймальні комісії переповнені ботаніками, вуличними хуліганами, товстунами, і всі вони хочуть випробувати себе на шляху набуття професії поліцейського. Академічні викладачі не можуть оговтатися від шоку, і мають намір будь-якими шляхами позбутися студентів. Але новачки не мають наміру відступати і їх не налякаєш ні фізичною підготовкою, ні складними іспитами, ні гей-барами.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Втрати
Джерело: 24 Канал
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