Помер Іван Мамчур – 94-річний ветеран дивізії "Галичина"

Сталося це у воєнному госпіталі міста Винники. Останні кілька днів ветеран перебував на лікуванні. Для нього проводили збір крові.

Сумну звістку у четвер, 17 жовтня, повідомив заступник голови Галицького братства вояків дивізії "Галичина" Ігор Іваньков, на своїй фейсбук-сторінці.

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Галицьке Братство вояків Дивізії "Галичина" та Резерв Дивізії "Галичина" з глибоким сумом повідомляє, що на 95-році життя відійшов у Вічність її багаторічний Голова і наш побратим – Іван Мамчур. Вічна йому пам'ять! Слава Герою!

– написав Іваньков.

Прощання з ветераном відбудеться у п'ятницю, 18 жовтня, о 17:00 в каплиці на території військового госпіталю ім. Ю. Липи у Винниках. Поховають вояка в суботу, 19 жовтня, о 13:00. Служба відбуватиметься у церкві рідного села Рокитне на Яворівщині.

Хто такий Іван "Вільховий" Мамчур? Він народився у 1925 році в селі Рокитне на Львівщині. Його батько пройшов фронт Першої світової. Згодом воював в УГА та потрапив у польський полон.



Мамчур був членом ОУН, ветераном дивізії "Галичина" та головою галицького братства вояків дивізії "Галичина".



Його арештували НКВД і засудили на 10 років ув’язнення. Частину терміну відбув на Півночі у Медвежєгорських таборах, згодом перебував у "Тюрмі на Лонцького", у Бригідках, у катівні Золочівського замку, а згодом у Кенгірських таборах ГУЛАГу. Був учасником Кенгірського повстання.



Після звільнення 1945 року продовжив навчання у Москві, в Україну повернувся 1960 року.