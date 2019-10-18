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      Помер Іван Мамчур – 94-річний ветеран дивізії "Галичина"

      753 Читать новость на русском
      Іван Мамчур
      Іван Мамчур / Ігор Іваньков

      Сталося це у воєнному госпіталі міста Винники. Останні кілька днів ветеран перебував на лікуванні. Для нього проводили збір крові.

      Сумну звістку у четвер, 17 жовтня, повідомив заступник голови Галицького братства вояків дивізії "Галичина" Ігор Іваньков, на своїй фейсбук-сторінці.

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      Галицьке Братство вояків Дивізії "Галичина" та Резерв Дивізії "Галичина" з глибоким сумом повідомляє, що на 95-році життя відійшов у Вічність її багаторічний Голова і наш побратим – Іван Мамчур. Вічна йому пам'ять! Слава Герою! 
      – написав Іваньков.

      Прощання з ветераном відбудеться у п'ятницю, 18 жовтня, о 17:00 в каплиці на території військового госпіталю ім. Ю. Липи у Винниках. Поховають вояка в суботу, 19 жовтня, о 13:00. Служба відбуватиметься у церкві рідного села Рокитне на Яворівщині. 

      Хто такий Іван "Вільховий" Мамчур? Він народився у 1925 році в селі Рокитне на Львівщині. Його батько пройшов фронт Першої світової. Згодом воював в УГА та потрапив у польський полон.

      Мамчур був членом ОУН, ветераном дивізії "Галичина" та головою галицького братства вояків дивізії "Галичина".

      Його арештували НКВД і засудили на 10 років ув’язнення. Частину терміну відбув на Півночі у Медвежєгорських таборах, згодом перебував у "Тюрмі на Лонцького", у Бригідках, у катівні Золочівського замку, а згодом у Кенгірських таборах ГУЛАГу. Був учасником Кенгірського повстання.

      Після звільнення 1945 року продовжив навчання у Москві, в Україну повернувся 1960 року.

      blog_ava
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      17 жовтня
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      Теги: Новини України Новини Львова Втрати
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