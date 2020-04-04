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      Помер Іван Вакарчук – науковець, ексміністр освіти, батько співака

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      Помер Іван Вакарчук / rudenko.kiev.ua

      У віці 73 років помер Іван Вакарчук – український фізик, політик та громадський діяч. Він був багаторічним ректором Львівського національного університету імені Івана Франка, міністром освіти і науки України. Крім того, Іван Вакарчук - батько співака та політика Святослава Вакарчука.

      Про втрату повідомив депутат і ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович.

      Велика втрата. Від нас пішов Іван Вакарчук. Велика людина, той, хто вмів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор alma mater, міністр освіти, з яким мав честь співпрацювати. Вічна пам’ять,
      – написав В’ятрович.

      Наразі невідома причина смерті.

      Що відомо про Івана Вакарчука

      • Український фізик, політик і громадський діяч. Був доктором фізико-математичних наук, заслуженим діячем науки і техніки України.
      • Очолював кафедру теоретичної фізики Львівського університету імені Івана Франка. Впродовж 2007 – 2010 років був міністром освіти і науки України.
      • Багато років обіймав посаду ректора Львівського університету: 1990 – 2007 роки та у 2010 – 2013 роки.
      • У 2007 році він отримав відзнаку "Герой України".
      • За життя Вакарчук написав понад 200 наукових праць. У 1996 році заснував наукові журнали "Журнал фізичних досліджень" та "Світ фізики".
      • Іван Вакарчук – батько лідера гурту "Океан Ельзи" та політика Святослава Вакарчука.

       

      Теги: Новини України
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