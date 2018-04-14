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Помер кінорежисер Мілош Форман

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Помер кінорежисер Мілош Форман
Помер кінорежисер Мілош Форман / Фото з вільних мереж

У США 13 квітня після нетривалої хвороби помер кінорежисер Мілош Форман. Чеського та американського кінорежисера, сценариста не стало у віці 86 років.

Про це повідомляє Novinky із посиланням на дружину Формана.

"Його відхід був спокійним, і він весь час був оточений його сім'єю та його найближчими друзями", – розповіла дружина режисера і додала, що прощання із Форманом пройде в тісному сімейному колі.

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Зазначимо, що Форман відомий за роботами над фільмами "Пролітаючи над гніздом зозулі", "Амадей", "Привиди Гойї", "Народ проти Ларрі Флінта".

До США Мілош Форман легально мігрував з Чехословаччини після подій 1968 року. Був дворазовим володарем "Оскара" за кращу режисуру, отримав три Золотих Глобуса і премії BAFTA в тій же категорії.

У 2013 році Форман був нагороджений премією Гільдії режисерів Америки за діяльність протягом усього життя.

Теги: LifeStyle Новини США Втрати Кіно
Джерело: 24 Канал
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