Помер найвідоміший кіт інстаґраму Lil Bub: фото

У США помер кіт Lil Bub, який був зіркою в інстаґрамі. На його сторінку підписано понад 2,4 мільйона користувачів.

Власник тварини Майк Брідавскі у соцмережі написав, що кіт помер неочікувано уві сні.

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Останнім часом кіт Lil Bub боровся з агресивною інфекцією кістки.

Завдяки сторінці Lil Bub у соцмережі було зібрано понад 700 тисяч доларів на благодійні проєкти для тварин. Окрім того, було створено перший Національний фонд для домашніх тварин з особливими потребами, який врятував величезну кількість домашніх улюбленців.

Загалом у кота було понад 2,4 мільйона підписників в інстаґрамі. Він став популярним завдяки своїм випуклим очам й висунутому язику.