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      Помер найвідоміший кіт інстаґраму Lil Bub: фото

      2918 Читать новость на русском
      Помер кіт Lil Bub / Фото з інстаґграму Lil Bub

      У США помер кіт Lil Bub, який був зіркою в інстаґрамі. На його сторінку підписано понад 2,4 мільйона користувачів.

      Власник тварини Майк Брідавскі у соцмережі написав, що кіт помер неочікувано уві сні.

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      Останнім часом кіт Lil Bub боровся з агресивною інфекцією кістки.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      This is my first photo with BUB next our last photo together. On the morning of Sunday, December 1st 2019 we lost the purest, kindest and most magical living force on our planet. BUB was cheerful and full of love laying in our bed with us Saturday night, but unexpectedly passed away peacefully in her sleep.. I have always been fully transparent about BUB's health, and it was no secret that she was battling a persistent and aggressive bone infection. Even knowing this, we weren't expecting her to pass so soon or so abruptly without warning. I truly believe that she willingly made the decision to leave her failing body so that our family would not have to make that difficult decision ourselves. It is impossible to put into words the profound effect that BUB has had on my life, on the lives of thousands of homeless pets, and on the lives of those of you that have cared for her as if she were your own family. She taught me everything that I know about unconditional love, she brought my wife Stacy and I together, she's the reason we have our beautiful children Rosco and Lula, and she has been a constant source of warmth and love in our lives for the past 8 years. To say that our family is devastated would be an understatement. But most importantly, BUB has made a huge difference in the world of animal welfare, and in the lives of millions of people worldwide. She has literally saved thousands of lives (both pets and humans), she started the first national fund for special needs pets, she was the subject of groundbreaking genetic and biological research, she's helped raise over $700,000 for animals in need, and has spread a message of determination, positivity, and perseverance to people all over the world. And even though my heart is absolutely crushed by her graceful departure from planet Earth, I know that her sprit, magic, and overwhelming energy are still with us, reminding us every day to be better. Dearest BUB, I will never forget your generosity, your limitless supply of love, or your uncanny ability to bring so much magic and joy to the world. I am forever honored and humbled that you chose me as your caretaker. Please visit all of us in our dreams o

      Допис, поширений Lil BUB (@iamlilbub)

      Завдяки сторінці Lil Bub у соцмережі було зібрано понад 700 тисяч доларів на благодійні проєкти для тварин. Окрім того, було створено перший Національний фонд для домашніх тварин з особливими потребами, який врятував величезну кількість домашніх улюбленців.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      after her bath

      Допис, поширений Lil BUB (@iamlilbub)

      Загалом у кота було понад 2,4 мільйона підписників в інстаґрамі. Він став популярним завдяки своїм випуклим очам й висунутому язику.

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини США Світ тварин благочинність Гроші
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