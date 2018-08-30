Помер Кобзон: які елітні статки залишив своїй родині співак
Після смерті відомого радянського та російського співака Йосипа Кобзона його родина може отримати велику кількість нерухомості, яка за життя належала артисту.
Про це пише російський ресурс Super.
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Зокрема, зазначається, що у підмосковному селищі Баківка Кобзону належать 2 гектари землі.
Кобзон володів щонайменше 2 гектарами землі, на яких розташовуються шість будівель
"На цій ділянці розмістилися шість будівель: житлові будинки – 413 квадратних метрів, 548 квадратних метрів, 262 квадратних метри; гостьовий будинок на 568 квадратних метрів; будинок охорони – 417 квадратних метрів; господарський блок - 191 квадратний метр. Орієнтовна вартість всієї "резиденції" становить близько 400 мільйонів рублів (близько 168 мільйонів гривень – 24 канал)", – зазначають журналісти.
Орієнтовна вартість резиденції Кобзона складає близько 400 мільйонів рублів
За їхньою інформацією співак також володів квартирою в елітному будинку в центрі Москви: двоповерховий пентхаус на Новому Арбаті площею 671 квадратний метр коштує приблизно 500 мільйонів рублів (210 мільйонів гривень).
Володів Кобзон і величезним пентхаусом у центрі Москви
Крім того, родичі артиста можуть отримати у спадок його автомобіль Mercedes Maybach вартістю у понад 10 мільйонів рублів (4,2 мільйона гривень).
Додамо, що у Кобзона залишилась дружина Нінель, двоє дітей і десять онуків.
Величезній родині Кобзона буде де жити після його смерті
Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що удень 30 серпня на 81 році життя помер Йосип Кобзон. Зазначалося, що поховають артиста 2 вересня на Востряковському кладовищі у Москві.