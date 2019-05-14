Помер колишній міністр культури України Юрій Богуцький

14 травня помер колишній міністр культури, радник президента України Юрій Богуцький. Він пішов із життя у віці 66 років після тривалої хвороби.

Відомо, що на початку весни цього року екс-очільнику Мінкульту зробили операцію. Останнім часом він перебував у комі.

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У зв'язку зі смертю Богуцького президент Петро Порошенко висловив співчуття його рідним та близьким.

З глибоким сумом зустрів звістку про смерть Юрія Петровича Богуцького – людини непересічного таланту і високого почуття громадянського обов’язку. Ми втратили державного діяча, який багато зробив для розвитку національної культури, підтримки митців,

– зазначив Порошенко.

Трагічну звістку вже прокоментували у Національному палаці мистецтв "Україна", співачка Анджеліка Рудницька, солістка Національної філармонії та ансамблю Збройних сил Ярослава Руденко тощо.

Що відомо про Юрія Богуцького? Він був українським політиком, академіком Національної академії мистецтв України, заслуженим діячем мистецтв, професором, кандидатом філософських наук та директором Інституту культурології АМУ. У вересні 2014 року президент України Петро Порошенко призначив його своїм радником з питань культури. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.



Богуцький тричі очолював Міністерство культури: у 1999-му році, у 2001-2005-му роках та в 2006–2007-му роках.



У нього залишилася дружина та дві доньки.