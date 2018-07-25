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Помер колишній президент Ferrari Маркіонне

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Серджіо Маркіонне помер після невдалої операції
Серджіо Маркіонне помер після невдалої операції

Колишній президент Ferrari помер у лікарні в Цюриху, де він перебував у відділенні інтенсивної терапії після невдалої операції на плечі.

Як зазначає італійська преса, до різкого погіршення здоров'я Маркіонне привели ускладнення після операції з видалення злоякісної пухлини на плечі – в результаті нападу емболії у колишнього президента Ferrari виникли незворотні пошкодження головного мозку, він впав у кому, вивести з якої його не вдалося.

Читайте також: Формула-1: Хемілтон виграв гран-прі Німеччини, стартувавши 14-им

Ще минулого тижня Маркіонне виконував свої обов'язки глави Ferrari, проте під час гран-прі Німеччини стало відомо про його звільнення з посади через загострення проблем зі здоров'ям.

Серджіо Маркіонне довгий час працював в різних підрозділах Ferrari, а в 2014 році став главою компанії, в тому числі відповідав за Формулу-1.

Теги: Новини спорту Формула-1
Джерело: 24 Канал
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