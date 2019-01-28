Помер коментатор Сергій Дерепа: його колега Сергій Савелій пригадав понад 40 років дружби

27 січня помер Сергій Дерепа. Ця людина є справжньою легендою українського коментаторського цеху 90-х років. Яким він був і про останні роки життя Сергія Дерепи, у коментарі 24 каналу поділився його колега та ще одна видатна особистість в українському телебаченні Сергій Савелій.

Сергій Савелій і Сергій Дерепа познайомилися у 1978 році. Тоді перший проходив практику на Київському обласному радіо, а другий працював у той час на обласному. Обидві редакції розташовувалися в одному приміщенні – на Хрещатику, 26.

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"Він одразу після школи вступив до Київського університету, закінчив російську філологію. Після випуску пішов працювати на радіо. А потім, коли працював на Київському обласному радіо, перейшов у спортивну редакцію. Пригадую, що під час однієї із зустрічей він сказав: "Так це на обласному радіо набридли ті поїздки на ранкові доїння для репортажів, що треба переходити у спортивну редакцію". Так він опинився у спортивній журналістиці", – розповів Сергій Савелій.

За його словами, після знайомства вони часто зустрічалися та говорили як про спорт, так і на інші теми. Також журналісти за радіо грали в одній футбольній команді, а коли вже почали працювати на телебаченні, то провели не одну спільну футбольну трансляцію. У них було понад 40 років справжньої дружби.

Працювали Сергій Савелій і Сергій Дерепа разом і на Олімпіадах: у 2002-му у Солт-Лейк-Сіті (США) та у 2004-му у Афінах (Греція). Власне у Солт-Лейк-Сіті стався один цікавий і, як потім з’ясувалося, символічний випадок.

"Це був єдиний раз, коли наша хокейна збірна потрапила на олімпійський турнір, і Серьожа там коментував хокей. Закінчував він репортаж про один із матчів, а Коля Рябов був режисером тут у Києві… Серьожа подумав, що звукорежисер вже пульт вивів, що його вже не чути, і наприкінці репортажу він сказав: "Коля Рябов – чемпіон". І так сталося, що буквально рівно через три роки Серьожа Дерепа, на жаль, пішов, так би мовити, до Колі Рябова чемпіона (режисер Микола Рябов помер 26 січня 2016 року – 24 канал),

– зазначив коментатор.

Остання розмова між Сергієм Савелієм і Сергієм Дерепою в дечому і стосувалася Миколи Рябова.

"Останнє спілкування було десь тиждень тому. Тоді я зателефонував йому з редакції, і ми обговорили закінчення етапу біатлонного, здається. Важко пригадати. Але точно, тоді щось під час розмови спливло таке смішне, і ми посміялися. Потім я кажу, що 26 січня будуть роковини смерті Колі Рябова, та запропонував йому зустрітися. Серьожа каже, що зимою йому важко, а літом до його могили можна з’їздити. Але так вийшло, що не з’їздимо вже ніколи разом", – каже Савелій.

Як повідомив він, у Сергія Дерепи тривалий час були проблеми якогось судинного характеру, тому що важко йому було ходити ногами. Літо для нього певним чином було раєм і затишком, відтак він усю цю пору проводив на дачі, що розташовується у Яролсавці на Чернігівщині. А з липня 2015 року, коли пішов на пенсію, не дуже активно любив зустрічатися.

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Загалом важко щось коментувати, коли людина, з якою ти прожив і пропрацював стільки часу, людина, що є твоїм ровесником, йде з життя. Прикро. Навіть не прикро, а боляче, що так рано, на 64 році він пішов з життя,

– додав Сергій Савелій.