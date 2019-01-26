Помер кореспондент "Укрінформу"

Увечері 25 січня помер Валерій Старосельць – кореспондент "Укрінформу" у Херсонській області. Серце журналіста перестало битися просто за робочим столом.

Валерію Старосельцю було 62, кілька років тому він пережив інфаркт, і відтоді хвороба вже не відступала, пише "Укрінформ".

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Валерій Староселець попрацював в "Укрінформі" понад 10 років. Колеги згадують, що журналіст був відповідальною і порядною людиною у роботі і в житті.

Коли він казав "зроблю", в мене була стовідсоткова впевненість, що він виконає завдання. Він багато писав, утричі більше, аніж вимагали норми агентства. Його особливою фішкою була економічна тематика,

– згадує колегу керівник головної редакції регіональної інформації Ольга Коростельова.

Дружина журналіста Ірина Староселець розповіла, що поза роботою він займався самоосвітою – любив читати у вільний час не художню літературу, а англійські та німецькі посібники.

Колектив агентства висловлює рідним і близьким нашого колеги глибоке співчуття з приводу цієї тяжкої втрати. Сумуємо разом з вами,

– звернулися журналісти "Укрінформу".

Поховають Валерія Старосельця у Херсоні.