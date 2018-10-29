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      Помер Костянтин Константинов – легендарний дворазовий чемпіон світу з пауерліфтингу

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      Помер пауерліфтер Костянтин Константинов
      Помер пауерліфтер Костянтин Константинов

      Знаменитий латвійський пауерліфтер Костянтин Константинов помер на 41-му році життя. Причини смерті спортсмена поки невідомі.

      Про смерть легендарного рекордсмена і чемпіона в соціальних мережах повідомили друзі спортсмена.

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      ".. ты можешь поднимать столько, сколько ты хочешь. Никогда не надо забывать, что с любым из нас, в любой момент может произойти все, что угодно.. и завтра, и следующих соревнований может уже не быть. И если у тебя есть возможность, если у тебя есть силы сделать рекорд, никогда не переноси это на завтра. Завтра может просто не наступить." Константин Константинов. "You are able to lift as much as you want. You should always keep in mind that this day may be the last for us and the "next competition" will never happen.... So that, if you feel that you can lift the record today, never postpone it for tomorrow. Tomorrow may just will not come". Konstаstin Konstаntinov.

      Публикация от PRESIDENT WRPF | POWERLIFTER (@sarychevkirill)

      Костянтин Константинов народився в 1978 році в третьому за величиною місті в Латвії – Лієпая в звичайній родині, тобто його батьки ніколи серйозно не займалися спортом. Однак, сам Костянтин з 6 років починав займатися гімнастикою, а потім перемкнувся на боротьбу.

      Завдяки їй юний Константинов регулярно починав займатися в тренажерному залі, його знайомство з залізом відбулося в 9 років, а у віці 15-ти років його результат у становій тязі становив 215 кілограм при власній вазі 70 кг.

      Константинов – це унікум в пауеліфтінгу, в своїй рідній Латвії він 4 рази ставав чемпіоном серед юніорів, 5 раз серед чоловіків, 6 разів чемпіоном по жиму лежачи, а також встановив понад 100 рекордів Латвії.


      Помер легендарний пауерліфтер Костянтин Константинов

      Ще в 17 років він примудрився потиснути 200 кілограм, таку вагу багато пауерліфтери не можуть подолати роками. У віці 24 років Костянтин зумів побити рекорд легендарного Енді Болтона, встановленого серед юніорів, зібравши суму, яка дозволила встановити йому рекорд Європи і світу за версією федерації WPC.

      Константинов в 2011 році виграв дорослий чемпіонат світу, а також двічі вигравав юніорський чемпіонат світу (в 2002 і 2003 роках). Також спортсмен був володарем багатьох рекордів, у тому числі в становій тязі (430 кг).

      Нагадаємо, нещодавно власник футбольного клубу "Лестер" Вішаї Шрівадданапрабха загинув внаслідок падіння гелікоптера.

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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