Знаменитий латвійський пауерліфтер Костянтин Константинов помер на 41-му році життя. Причини смерті спортсмена поки невідомі.

Про смерть легендарного рекордсмена і чемпіона в соціальних мережах повідомили друзі спортсмена.

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Костянтин Константинов народився в 1978 році в третьому за величиною місті в Латвії – Лієпая в звичайній родині, тобто його батьки ніколи серйозно не займалися спортом. Однак, сам Костянтин з 6 років починав займатися гімнастикою, а потім перемкнувся на боротьбу.

Завдяки їй юний Константинов регулярно починав займатися в тренажерному залі, його знайомство з залізом відбулося в 9 років, а у віці 15-ти років його результат у становій тязі становив 215 кілограм при власній вазі 70 кг.

Константинов – це унікум в пауеліфтінгу, в своїй рідній Латвії він 4 рази ставав чемпіоном серед юніорів, 5 раз серед чоловіків, 6 разів чемпіоном по жиму лежачи, а також встановив понад 100 рекордів Латвії.



Помер легендарний пауерліфтер Костянтин Константинов

Ще в 17 років він примудрився потиснути 200 кілограм, таку вагу багато пауерліфтери не можуть подолати роками. У віці 24 років Костянтин зумів побити рекорд легендарного Енді Болтона, встановленого серед юніорів, зібравши суму, яка дозволила встановити йому рекорд Європи і світу за версією федерації WPC.

Константинов в 2011 році виграв дорослий чемпіонат світу, а також двічі вигравав юніорський чемпіонат світу (в 2002 і 2003 роках). Також спортсмен був володарем багатьох рекордів, у тому числі в становій тязі (430 кг).

Нагадаємо, нещодавно власник футбольного клубу "Лестер" Вішаї Шрівадданапрабха загинув внаслідок падіння гелікоптера.

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