Помер легендарний барабанщик гурту Pantera Вінні Пол: деталі

55-річний легендарний барабанщик, член групи Hellyeah і співзасновник групи Pantera Вінні Пол раптово помер у суботу, 23 червня у США.

Про це повідомляють на офіційній сторінці гурту Pantera у Facebook.

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Вінсент Пол Ебботт (Вінні Пол) помер. Подробиці події поки невідомі,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сім'я Вінні Пола попросила поважати право на приватність і не турбувати її.

Хто такий Вінні Пол? Один із засновників легендарної групи Pantera. Після її розпаду в 2003 році разом з братом Даймбег Даррела, гітаристом, заснував проект Damageplan. Група припинила існування після того, як в грудні 2004 року Даррела застрелили прямо на концерті. У 2006 році приєднався до колективу Hellyeah.