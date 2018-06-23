Помер легендарний барабанщик гурту Pantera Вінні Пол: деталі
55-річний легендарний барабанщик, член групи Hellyeah і співзасновник групи Pantera Вінні Пол раптово помер у суботу, 23 червня у США.
Про це повідомляють на офіційній сторінці гурту Pantera у Facebook.
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Вінсент Пол Ебботт (Вінні Пол) помер. Подробиці події поки невідомі,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сім'я Вінні Пола попросила поважати право на приватність і не турбувати її.
Хто такий Вінні Пол? Один із засновників легендарної групи Pantera. Після її розпаду в 2003 році разом з братом Даймбег Даррела, гітаристом, заснував проект Damageplan. Група припинила існування після того, як в грудні 2004 року Даррела застрелили прямо на концерті. У 2006 році приєднався до колективу Hellyeah.