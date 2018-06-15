Помер легендарний барабанщик

У США на 87 році життя помер барабанщик, який грав разом з Елвісом Преслі, – Ді Джей Фонтана.

Про це пише Associated Press.

Барабанщик в останні роки страждав від ускладнень після травмованого в 2016 році стегна. Він помер уві сні.

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З Преслі барабанщик грав 14 років. Фонтана прославився тим, що записав з Преслі усі його топ-хіти. Зокрема, він брав участь у Hound Dog та Jailhouse Rock.

Фонтана за внесок в жанр рок-н-ролу включений в Зал слави рокабіллі.

Також видав книгу "Д.Дж. Фонтана пам'ятає Елвіса". У ній барабанщик описав час роботи з Преслі.