Помер легендарний український футболіст, батько капітана "Карпат"

23 серпня на 61-му році життя зупинилося серце відомого футболіста луцької "Волині" Андрія Федецького.

Пішов з життя Андрій Стефанович Федецький – один з найкращих бомбардирів в історії луцької "Волині" та батько капітана львівських "Карпат" Артема Федецького.

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Також Андрій Федецький виступав за харківський "Металіст" і холмівську "Гвардію". У футболіста було прізвисько "Волинський Марадона". Фіналіст Кубка СРСР 1983 в складі "Металіста". Майстер спорту СРСР з 1983 року.

Лише 5 серпня колишній футболіст "Волині" відсвяткував своє 60-річчя. Прощання відбудеться 23 серпня ввечері у Луцьку.

Редакція "24 каналу" висловлює глибокі співчуття всім рідним та близьким Андрія Федецького.

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