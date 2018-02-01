Помер Леонід Каденюк: з'явилася програма прощання з космонавтом

Поховають першого космонавта у історії незалежної України Леоніда Каденюка на Байковому кладовищі у Києві, а прощатимуться з ним перед цим у клубі Кабінету Міністрів.

Раніше сайт "24" повідомляв, що поховають Леоніда Каденюка у п’ятницю, 2 лютого.

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У Державному космічному агентстві цю інформацію уточнили, а також оприлюднили час і місце інших жалобних заходів, пише Укрінформ.

Так, церемонія прощання із космонавтом пройде з 11:00 до 13:00 у Клубі Кабінету міністрів, що розташовується на вулиці Інститутській, 7 у Києві.

Поховають Каденюка на Байковому кладовищі о 14:00. За словами його близьких, могила Героя України розташовуватиметься у районі центральної алеї, де покояться футбольний тренер Валерій Лобановський і актор Богдан Ступка.

Як передає видання "Гордон", цього дня відбудеться також відспівування Героя України у Володимирському соборі столиці: початок – о 8:00.

Крім того, о 16.00 у готелі "Київ" пройде поминальний обід.