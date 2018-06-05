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Помер Леонід Кантер: біографія українського режисера

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Помер Леонід Кантер
Помер Леонід Кантер / Фото з соцмереж

Відомий український режисер, продюсер та письменник Леонід Кантер покінчив життя самогубством, йому було 36 років. Ким був і чим жив режисер – читайте далі у нашому матеріалі.

Про смерть Кантера стало відомо 5 червня. Трагічна подія сталася на хуторі Обирок, що на Чернігівщині.

Біографія Леоніда Кантера

Леонід Кантер – народився та виріс у Києві. Він був відомим продюсером, режисером, письменником та мандрівником (Леонід відвідав майже 50 країн).

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Кантер навчався у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де отримав освіту за спеціальністю "Актор театру та кіно, ведучий телепрограм". А згодом здобув другу вищу освіту за спеціальністю "Режисер телебачення".

Леонід, ще коли був студентом, засновує кіностудію "Лізард філмс", яка зняла близько 50 коротометражних, кілька повнометражних та документальних стрічок.

Також він працював викладачем КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого.

Леонід Кантер

У 2007 році Леонід оселився на хуторі Обирок у Чернігівській області. Це було таке собі творче поселення: режисер там організовував фестивалі, мистецькі зустрічі, творчі школи та народні свята. Серед найвідоміших заходів: фестиваль "Хліб своїми руками" та перший афроетнічний фестиваль "Мама Африка".

На хуторі Леонід жив з дружиною Діаною Карпенко-Кантер і трьома дітьми: Магдаленою, Патагонією, Дар’яном. Сім’я жила там понад 10 років.

"З двома дітьми ми жили з мінімальними зручностями. У дворі була криниця, з якої воду носили. Взимку їсти готували лише на печі, влітку користувалися газовими балонами. Так жили 7 років. Я не можу сказати, що це було важко, звикли. Але коли з’явилася третя дитина, ми зрозуміли, що такий примітивний побут відбирає дуже багато часу, і ти не можеш нічого іншого робити", – розповідав Кантер в інтерв’ю.

Хутір Обирок. The Village

Фільмографія Леоніда Кантера

2001 — "Людина без капелюха", режисер

2002 — "Йолка", режисер

2003 — "Поняття", режисер

2003 — "Гнів", режисер

2006 — Кінотрилогія "Із табуретом через Гімалаї"

Автор/продюсер:

"Царственний Кінь", режисер Сергій Лисенко

"Тибет Нелегал", режисер Слава Попов

"The stool", режисер Ярослав Андрущенко

Повнометражні документальні фільми:

2014 — "Війна за свій рахунок" (режисери Леонід Кантер та Іван Ясній).

2015 – "Добровольці Божої Чоти" (режисери Леонід Кантер та Іван Ясній).

2018 – "Міф" (режисери Леонід Кантер та Іван Ясній).

Фільм "Міф" розповідає історію життя оперного співака, волонтера, учасника Революції Гідності та бойових дій на сході України Василя Сліпака.

Трейлер фільму "Міф": відео 

 

Загалом Кантер зняв десятків короткометражних фільмів, музичних кліпів, соціальних та рекламних роликів.

 

Теги: LifeStyle Новини України Самогубство Втрати Кіно
Джерело: 24 Канал
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