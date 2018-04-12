Помер лідер популярної групи
441
На 36-му році життя помер лідер групи The Overtones Тіммі Метлі.
Про це сповістили на сторінці музикантів.
Метлі боровся з раком шкіри третього ступеня.
Читайте також: Померла відома російська актриса Анжеліка Волчкова
Активно музикант намагався подолати хворобу у 2016 році, тоді він часто пропускав концерти. Проте у липні 2017-го Метлі таки повернувся.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі