Помер лідер популярної групи

На 36-му році життя помер лідер групи The Overtones Тіммі Метлі.

Про це сповістили на сторінці музикантів.

Метлі боровся з раком шкіри третього ступеня.

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Активно музикант намагався подолати хворобу у 2016 році, тоді він часто пропускав концерти. Проте у липні 2017-го Метлі таки повернувся.