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Помер Михайло Державін – російський народний артист

08:52, сьогодні 9251 Читать новость на русском
Михайло Державін помер
Михайло Державін помер / crimea.kp.ru

Михайло Державін, російський актор театру і кіно, народний артист Росії, помер у середу, 10 січня, у віці 81 року.

Про це повідомили представники Театру сатири (Москва).

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Державін помер після тривалої важкої хвороби. Про дату прощання і похорону буде відомо пізніше.

Не стало Михаила Державина (1936-2018) О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Опубліковано Московский академический театр сатиры 9 січня 2018 р.

Михайло Державін народився 15 червня 1936 року в Москві в сім'ї одного з провідних акторів Театру імені Вахтангова Михайла Степановича Державіна. Закінчив Театральне училище ім. Щукіна. Працював у Московському театрі ім. Ленінського комсомолу і в Театрі на Малій Бронній, з 1968-го року перейшов у Театр сатири. Всередині 80-х років разом з Олександром Ширвіндтом вів телепрограму "Ранкова пошта", у 2007-2013 роках – програму "Хочу знати".

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Михайло Державін з Олександром Ширвіндтом вів телепрограми: відео

Дежавін зіграв у десятках фільмах (близько 30-ти) і озвучував мультфільми. Серед найвідоміших ролей Михайла Державіна – ролі у стрічках "Троє в човні, не рахуючи собаки" (1979), "Бабій" (1990), "Моя морячка" (1990), "Наречений з Маямі" (1994), "Імпотент" (1996) , "Старі шкапи" (2000).

Мизайло Державін помер
Михайло Державін зіграв у фільмі "Троє у човні, не рахуючи собаки"

Михайло Державін також знявся в українських фільмах: "Лушка" (1964, Кирило), "Сон" (1964, Брюллов), "На Київському напрямку" (1967, начальник штабу фронту), "Ефект Ромашкіна" (1973).

Теги: LifeStyle Новини Росії Новини культури Кіно Втрати
Джерело: 24 Канал
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