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Помер Михайло Державін: що російський актор говорив про Україну

11:48, сьогодні 8629 Читать новость на русском
Михайло Державін помер у Москві
Михайло Державін помер у Москві / glavnoe.ua

Російський актор Михайло Державін помер на 82-му році життя. Сайт "24" пригадав, що народний артист Росії говорив про Крим і Україну.

Про смерть Михайла Державіна 10 січня зранку сповістили представники Театру сатири, де актор працював.

Політична позиція Державіна щодо України була швидше "кримнашистська". Він вважав, що анексований Крим відділили від Росії, і називав півострів "рідним місцем".

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"Крим – це щось своє, окреме, не схоже ні на що. І, навіть якщо будуть продовжувати видавати нашим громадянам візи в Європу і Америку, все одно варто з'їздити в Крим", – сказав Державін газеті "Аргументы и факты" у квітні 2014 року.

"Для багатьох людей, які народилися і жили в Радянському Союзі, для мене в тому числі, Крим завжди був бажаним місцем. Принаймні, моя юність пов'язана саме з Кримом", – зізнавався артист.

Крим – це наше рідне місце, моє рідне, близьке, незважаючи на те, що востаннє я там був, коли півострів вже був відділений від Росії і ще не приєднаний. І треба сказати, приймали нас там завжди дуже добре. І зараз я бажаю Криму, його жителям і гостям процвітання і, найголовніше, миру, щоб всі чвари пішли в минуле,
– зазначив Державін.

Щодо заборони російських фільмів в Україні, актор не бачив у цьому потреби. На його думку, п’ята частина російських фільмів є копіями американських передач і фільмів, тому вони "ні в якому разі не зашкодять нашим взаєминам" (українсько-російським).

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"Ми показуємо фільми, які знімалися разом на студії Довженка або на наших студіях, де грають українські артисти, і багато передач також були зроблені спільно. Тому я ні в якому разі не підтримую тих людей, які говорять, що треба заборонити з того чи з іншого боку показ телевізійних програм або розповідь про те, що відбувається на наших телевізійних екранах", – наголосив Державін у коментарі виданню "Правда.ру" в березні 2014 року.

Теги: LifeStyle Новини Росії Новини культури Кіно Анексія Криму Втрати
Джерело: 24 Канал
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